David Rundqvist muss nun doch operiert werden und fÃ¤llt bis mindestens Januar noch aus

Dresden. (PM Eislöwen) Das Verletzungspech bleibt Eislöwen-Angreifer David Rundqvist treu.

Der Deutsch-Schwede wird der Mannschaft bis Jahresende fehlen. Rundqvist war mit einer Oberkörperverletzung aus dem Sommertraining gekommen. Gemeinsam mit den Ärzten wurde eine konservative Behandlung, die gute Aussichten auf Erfolg hatte, beschlossen.

In den vergangenen Wochen konnte Rundqvist deutliche Fortschritte machen und wieder mit dem Training beginnen. Der Genesungsprozess ist jedoch, für die Belastung in einer körperbetonten Sportart, nicht gut genug verlaufen, um ihn jetzt ruhigen Gewissens spielen lassen zu können. Deshalb sehen die behandelnden Ärzte in der Risikoabwägung eine Operation als notwendig an. Der Eingriff wird noch in dieser Woche erfolgen.

Im Januar könnte Rundqvist, bei gutem Heilungsverlauf, endlich wieder für die Eislöwen auf dem Eis stehen.

