David Rundqvist bleibt EislÃ¶we

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben den Vertrag mit David Rundqvist verlängert. Der schwedische Angreifer wird in seine vierte Saison an der Elbe...

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben den Vertrag mit David Rundqvist verlängert. Der schwedische Angreifer wird in seine vierte Saison an der Elbe gehen.

Der 31-Jährige kam im Sommer 2021 zu den Eislöwen und hat in drei Jahren 148 Pflichtspiele für die Blau-Weißen bestritten. Dabei konnte Rundqvist 42 Tore erzielen und 70 Treffer vorbereiten. Insbesondere in den Playoffs und Playdowns hat Rundqvist in den letzten drei Jahren mit einem Wert von +11 in der Plus-Minus-Statistik überzeugt.

David Rundqvist, Angreifer Dresdner Eislöwen: „Für mich ist es das erste Mal so lange an einem Standort zu bleiben. Ich fühle mich sehr wohl in Dresden und bei den Eislöwen. Auf dem Papier haben wir eine sehr starke Mannschaft für die neue Saison und nun ist es unser Job, das auf dem Eis zu zeigen. Ich freue mich, dass ich ein Teil des Teams sein kann und will meinen Beitrag leisten. Wir müssen und da bin ich mir sicher, wir werden besser spielen als letzte Saison.“

Mit Rundqvist haben die Dresdner Eislöwen aktuell sechs Importspieler unter Vertrag. Bis zum Saisonstart ist jedoch mit der ein oder anderen Einbürgerung zu rechnen.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „David hat das Potenzial einer unserer besten Spieler zu sein. Schlittschuhtechnisch macht ihm in dieser Liga sicher keiner etwas vor. Da wir diese Saison im Altersdurchschnitt deutlich älter als in den vergangen drei Jahren sind, ist seine Geschwindigkeit umso wichtiger für uns. Mit seinen Fähigkeiten passt er optimal in unsere Mannschaft.“

Kader 2024/2025

Danny aus den Birken, Marvin Berbner, Paul Stocker, Janick Schwendener, Vincent Hessler, Oliver Granz, Simon Karlsson, Tariq Hammond, David Suvanto, Samuel Schindler, Bruno Riedl, Arne Uplegger, Mitch Wahl, Drew LeBlanc, Niklas Postel, Matthias Pischoff, Matej Mrazek, Dane Fox, Ricardo Hendreschke, Nicolas Schindler, Sebastian Gorcik, Yannick Drews, David Rundqvist, Tomas Sykora, Johan Porsberger, Travis Turnbull, Tomas Andres