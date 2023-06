David Morley kommt ins Pustertal

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal hat in diesem Sommer stets Spieler verpflichtet, die bereits Europa-Karriere vorzuweisen haben. es ändert sich auch bei der...

Bruneck. (PM HCP) Der HC Pustertal hat in diesem Sommer stets Spieler verpflichtet, die bereits Europa-Karriere vorzuweisen haben.

es ändert sich auch bei der neuesten Verpflichtung nicht, der neue Kanadier hat bereits 7 Jahre in Norwegen gespielt.

Der neue Wölfe-Stürmer hört auf den Namen David Morley.

Der 32-jährige ist von relativ kleiner Statur, verfügt dafür aber über einen ausgezeichneten Torriecher und feine Technik. Diese Eigenschaften hat der Rechtsschütze, der als Mittelstürmer aber auch Flügelspieler eingesetzt werden kann, jahrelang bewiesen. In 7 Jahren norwegischer Eliteliga erzielte Morley nicht weniger als 117 Tore und erspielte sich 240 Assists (Tot. 357 Punkte in 285 Spielen!)

Mit 22 Jahren schloß sich Morley der St. Cloud Universität an. Im Laufe der 4-jährigen Ausbildung kreuzte sich sein Weg mit zahlreichen NHL-Spielern sowie dem Nationalspieler Daniel Tedesco. Nach einem Kurzgastspiel in der ECHL folgte der Wechsel nach Übersee, in Norwegen hießen die Stationen Lillehammer IK (2 Jahre), Stavanger Oilers (3) und Frisk Asker (2). Nun folgt sein erstes Gastspiel in der ICE Hockey League, wo er das schwarz-gelbe Wölfe-Trikot überstreift.

Sportdirektor Patrick Bona zum Neueinkauf: „David ist ein technisch sehr versierter Spieler mit viel Europa Erfahrung. Er hat die letzten 7 Jahre in Norwegen verbracht und konstant auf hohem Niveau gepunktet. Morley wird Coach Valtonen in der Linienzusammenstellung viele Möglichkeiten geben“

David Morley kommentiert seinen Eintritt in die ICE Hockey Legaue so: „Ich freue mich sehr, nach Bruneck zu kommen und Fans und Verein kennenzulernen. Ich habe Videos von der großartigen Atmosphäre bei den Heimspielen des HCP gesehen und hoffe, dass wir eine lange Saison spielen werden.“

