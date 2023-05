David McIntyre trÃ¤gt auch in der kommenden Saison das Haie-Trikot

Köln. (PM Haie) Der Haie-Kader für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. David McIntyre hat seinen Vertrag verlängert und läuft auch in der...

Köln. (PM Haie) Der Haie-Kader für die kommende Saison nimmt weiter Formen an.

David McIntyre hat seinen Vertrag verlängert und läuft auch in der kommenden Spielzeit als Hai auf. Der 36-jährige Kanadier geht damit in seine dritte Saison beim KEC.

Cheftrainer Uwe Krupp: „Ich freue mich sehr, dass David McIntyre seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Er war in der abgelaufenen Spielzeit ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders und hat nicht zuletzt in den Playoffs bewiesen, wie wertvoll er sein kann. Mit seiner Erfahrung, Qualität und Willensstärke geht er voran und dient als Vorbild. Schön, dass sich David dazu entschieden hat, den gemeinsam eingeschlagenen Weg mit den Haien fortzusetzen.“

Auch David McIntyre zeigte sich sehr erfreut: „Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für den KEC zu spielen. Wir müssen weiter hart arbeiten und an das vergangene Jahr anknüpfen – dann gehen wir alle gemeinsam den nächsten Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und kann es kaum erwarten, ab September wieder vor den Haie-Fans zu spielen.“

David McIntyre wechselte im Januar 2022 vom finnischen Erstligist Saimaan Pallo zum KEC und bestritt seitdem 81 Spiele, in welchen er 30 Tore erzielte und 25 Assists verbuchte. In der Playoff-Viertelfinalserie der vergangenen Saison gegen die Adler Mannheim kam der 36-Jährige in sechs Partien auf fünf Punkte und war damit punktbester Akteur der Haie.

In seiner Vergangenheit bestritt der im kanadischen Oakville geborene McIntyre über 300 Spiele in der AHL und stand zudem für die Minnesota Wild in der NHL auf dem Eis.

