David Makuzki verlÃ¤ngert in Freiburg

Vom kasachischen Erstligisten HK Ertis Pawlodar kam der Stürmer in den Breisgau und konnte sich seitdem stetig weiterentwickeln. Mit 12 Scorerpunkten in 41 Spielen erzielte der quirlige Stürmer in der abgelaufenen Spielzeit seine punktbeste Hauptrunde im Seniorenbereich. Nun steht fest, dass Makuzki auch in der DEL2-Saison 2023/24 ein fester Bestandteil des EHC-Kaders bleiben wird.

Sportdirektor Peter Salmik: „Wir haben damals schon gewusst, was David kann und welches Potenzial in ihm steckt. Er entwickelt sich jedes Jahr weiter, wird besser und arbeitet hart. Er bringt Geschwindigkeit und eine gewisse Unruhe in unser Offensivspiel und wir sind sehr froh, ihn auch in der kommenden Saison weiterhin als Teil unseres Teams zu haben.“

David Makuzki über seinen Verbleib: „Ich freue mich sehr, auch in meine dritte Saison mit den Wölfen gehen zu dürfen. Ich fühle mich im Verein und in der Stadt sehr wohl und genieße die Atmosphäre rund um die Wölfe Tag für Tag. Nächste Saison wollen wir mit der Unterstützung unserer Fans wieder angreifen und vor allem attraktives Eishockey zeigen.“

Neben Neuzugang Parker Bowles und den Vertragsverlängerungen von Shawn O’Donnell, Calvin Pokorny, Alexander De Los Rios, Nikolas Linsenmaier und Patrik Cerveny ist David Makuzki bereits der siebte Spieler im Kader des EHC Freiburg für die Saison 2023/24.

