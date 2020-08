David Maier kehrt zum KAC zurück

Eigenbauspieler David Maier spielt in der kommenden Saison nach fünf Jahren in Schweden und Kanada wieder für seinen Heimatklub. Der EC-KAC freut sich, die...

Eigenbauspieler David Maier spielt in der kommenden Saison nach fünf Jahren in Schweden und Kanada wieder für seinen Heimatklub.

Der EC-KAC freut sich, die Verpflichtung von Abwehrspieler David Maier bekanntgeben zu können. Nach fünf Jahren und renommierten Ausbildungsstationen in Schweden und Kanada kehrt der gebürtige Klagenfurter zu seinem Stammverein zurück, wo er sich in den kommenden Spielzeiten im Erwachseneneishockey etablieren soll. Der 20-Jährige unterschrieb bei den Rotjacken einen langfristigen Vertrag, der ihn bis zum Ende der Saison 2022/23 an den Klub bindet.

David Maier durchlief den ersten Teil seiner Ausbildung durchgehend beim EC-KAC, im Sommer 2015 wechselte er in die Nachwuchsabteilung des schwedischen Traditionsklubs Södertälje, wo er sich in drei Jahren vom U16- über das U18- bis in das U20-Team (allesamt in Schwedens höchster Spielklasse der jeweiligen Altersgruppe aktiv) hocharbeitete. In den beiden vergangenen Spielzeiten nahm der Verteidiger einen der rar gesäten Legionärsplätze in der Ontario Hockey League (OHL) ein und agierte damit am höchsten Level im kanadischen Nachwuchseishockey: Für das North Bay Battalion und die Peterborough Petes bestritt er in diesem Zeitraum 98 Ligaspiele (3 Tore, 37 Assists).

Auch im Team Austria kann der Klagenfurter bereits auf einen recht breiten Erfahrungsschatz verweisen: Im April 2019 debütierte er im A-Nationalteam (bislang sechs Länderspiele), vergangenen Dezember war er einer der Schlüsselspieler in der rot-weißroten U20-Auswahl, die sich sensationell Gold bei der Weltmeisterschaft der Division 1A in Minsk holte und damit als eine der zehn weltbesten Nationalmannschaften dieser Altersklasse für die World Juniors 2021 qualifizierte.

General Manager Oliver Pilloni: „Nach seinen Juniorenjahren bei unserem Klub erhielt David Maier in den vergangenen fünf Spielzeiten eine hochklassige internationale Ausbildung in Schweden und Kanada. Er gehört mittlerweile zu den stärksten österreichischen Spielern seiner Altersgruppe und ist bereit dafür, nun ins professionelle Erwachseneneishockey zu wechseln. Wir haben seinen Weg in der Vergangenheit intensiv verfolgt und sind davon überzeugt, dass sich David Maier mittel- und langfristig als Stammspieler in unserer Kampfmannschaft etablieren wird. Wir freuen uns, dass ein talentierter Klagenfurter Spieler mit reichlich internationaler Erfahrung zu unserem Verein zurückkehrt.“

STAND DER KADERPLANUNG 2020/21

Torhüter: David Madlener (2021)

Abwehr: David Maier (2023), Steven Strong (2021), Clemens Unterweger (2022), Niklas Würschl (2021)

Angriff: Johannes Bischofberger (2022), Manuel Ganahl (2021), Lukas Haudum (2021), Thomas Hundertpfund (2022), Thomas Koch (2022), Niki Kraus (2021), Daniel Obersteiner (2022), Nick Petersen (2021), Rok Tičar (2021), Marcel Witting (2021), Samuel Witting (2021)