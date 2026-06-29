David Lewandowski dabei: Oilers laden 27 Spieler zum Development Camp 2026 ein

Edmonton, AB. Die Edmonton Oilers veranstalten in dieser Woche ihr Development Camp 2026.
Die Trainingseinheiten auf dem Eis finden von Dienstag, dem 30. Juni, bis Donnerstag, dem 2. Juli, in der Downtown Community Arena (DCA) statt.
Insgesamt 27 Spieler (14 Stürmer, 8 Verteidiger und 5 Torhüter) nehmen am diesjährigen Camp teil. Dazu gehören alle fünf Spieler, die das Team am vergangenen Wochenende beim NHL Draft in Buffalo ausgewählt hat, sowie Abbey Murphy und Chloe Primerano vom Frauen-Eishockeyteam der University of Minnesota und Caitlin Kraemer vom Frauen-Eishockeyteam der University of Minnesota-Duluth.
Ebenfalls im Camp dabei ist der deutsche U20 Nationalstürmer David Lewandowski. Der Sohn von DEL-Legende Eduard Lewandowski wurde im vergangenen Jahr in Runde vier an Position 117 von den Oilers gedraftet.
In der vergangenen Saison kam der 19- jährige gebürtige Düsseldorfer hauptsächlich in der WHL bei den Saskatoon Blades zum Einsatz. Seine Bilanz dort: 74 Scorerpunkte in insgesamt 68 Spielen.
Schon im vergangenen Jahr nahm David Lewandowski am Camp teil. Damals gemeinsam mit Josh Samanski.
Aus Europa nehmen außerdem der schwedische Angreifer Malcom Gastrin (MoDo U20), der Tscheche Tomas Cibulka (HC Motor) in der Abwehr und der finnische Goalie Daniel Salonen (Lukko Rauma) teil.
Zeitplan für das Eis-Training beim Edmonton Oilers Development Camp 2026:
Dienstag, 30. Juni
Gruppe 1 – 10:00 – 11:15 Uhr (DCA)
Gruppe 2 – 11:30 – 12:45 Uhr (DCA)
Mittwoch, 1. Juli
Verteidiger & Torhüter – 10:00 – 10:30 Uhr (DCA)
Gesamte Gruppe – 10:30 – 11:00 Uhr (DCA)
Stürmer & Torhüter – 11:30 – 12:00 Uhr (DCA)
Donnerstag, 2. Juli
3-gegen-3-Turnier – 14:00 – 16:00 Uhr (DCA)
David Lewandowskis Karriere in Zahlen
Source: David Lewandowski @ Elite Prospects
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