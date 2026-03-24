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David Kubik bleibt ein Löwe

24. März 20261 Mins read35
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Torhüter David Kubik - © ERSC Amberg
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Amberg. (PM ERSC) Gute Nachrichten für die Amberger Eishockey-Fans: David Kubik wird auch in der kommenden Saison im Kader des ERSC Amberg stehen.

Der 21-jährige Goalie hat den Vertrag bei den Wild Lions verlängert, sehr zur Freude für Trainer und Verantwortliche. Kubik kam im Vorjahr von den Eisbären Regensburg nach Amberg und stand in 29 Pflichtspielen in der Aufstellung, hatte dabei 16 Einsätze. Speziell zum Ende der Saison hin zeigte er starke Leistungen, was mit ein Grund war für den vorzeitigen Klassenerhalt der Lions.

Vom Sportlichen Leiter des ERSC, Chris Spanger, bekam Kubik ein Sonderlob: „David ist ein sehr talentierter, junger Torhüter, der besonders während der Abstiegsrunde gezeigt hat, wie wichtig er für uns sein kann. Wir sind daher sehr froh, dass er weiterhin in Amberg bleibt“. Die Gründe für seine Vertragsverlängerung mit Amberg nannte der 188 cm große Torhüter kurz und knapp: „Weil wir uns als Team auch in der Kabine so gut verstehen und wegen unserer beeindruckenden Fans“, so Kubik. Der junge Torhüter soll weiterhin die Rückennummer 72 tragen.

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