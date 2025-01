David Kickert im Tor Vater des 3:1-Sieges gegen die Oberösterreicher

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg setzte sich in der win2day ICE Hockey League gegen die Steinbach Black Wings Linz in einem guten und intensiven Spiel mit 3:1 durch und verteidigte damit den vierten Tabellenplatz.

In der ausverkauften Salzburger Eisarena waren die Gäste mit der Führung im ersten Abschnitt die bessere Mannschaft. Im zweiten Drittel drehten die Red Bulls das Spiel zu ihren Gunsten und brachten den Vorsprung in einer hart umkämpften Partie, in der auch die Linzer als Sieger vom Eis hätten gehen können, über die Zeit. Ein technisches Tor besiegelte den 3:1-Erfolg der Red Bulls, der vom überragenden David Kickert im Tor festgehalten wurde.

Spielverlauf

Mit einem frühen Tor eröffneten die Gäste das Spiel. Raphael Wolf traf aus Halbdistanz genau ins Kreuzeck (2.), Salzburgs Torhüter David Kickert hatte ohne Sicht keine Chance. In der Folge entwickelte sich ein Spiel mit abwechselnd guten Aktionen auf beiden Seiten. Die Gäste agierten allerdings etwas druckvoller und erzeugten etliche gefährliche Situationen vor Salzburgs Tor. Mario Huber hatte die erste Salzburger Top-Möglichkeit bei einem Schuss aus der Drehung direkt vor Rasmus Tirronen (6.), der in der 12. Minute bei einem Stangenschuss Glück hatte. Danach fing David Kickert den harten Schuss von Brian Lebler (17.), Rasmus Tirronen parierte den von Andrew Rowe Richtung Kreuzeck mit der Fanghand (19.). Nach dem ersten Drittel führten die Linzer mit etwas mehr Torschüssen mit 1:0.

Just mit dem Ende eines frühen Powerplays netzte Peter Schneider im Nachschuss zum Ausgleich ein (23.), nachdem die Red Bulls davor bei einer Salve von guten Schüssen bereits einmal Metall trafen. Die Red Bulls forcierten danach den Angriff, mussten sich die Chancen im intensiver werden Spiel aber hart erarbeiten. Lucas Thaler verwertete schließlich den Traumpass von Tyler Lewington aus spitzem Winkel per One-timer zur ersten Salzburger Führung (29.). In der Schlussphase des Drittels drehten die Gäste richtig auf und spielten gefühlt eine halbe Ewigkeit in der Salzburger Defensivzone. David Kickert waren bei einigen gefährlichen Distanzschüssen auf dem Punkt, auch beim Versuch von Brian Lebler, der plötzlich allein vor ihm abzog (39.). Den Rest besorgte die Salzburger Abwehr. Nach 40 Minuten hatten die Red Bulls die Partie gedreht, es stand 2:1.

Auch zu Beginn des Schlussdrittels stand David Kickert zunächst im Mittelpunkt und musste bei einem Tumult in seinem Torraum nicht nur Pucks abwehren, sondern im Liegen auch einige Stockschläge wegstecken. Erst in der 44. Minute hatte Philipp Krening bei einem Solo die erste Offensivaktion der Red Bulls auf dem Schläger. Danach öffneten die Red Bulls das Spiel wieder, nachdem die Scheibe nach Nico Feldners Schuss an der Salzburger Torlinie entlangkullerte (45.). Die Linzer drückten weiter und hatten mehr vom Spiel, aber die Red Bulls verteidigten stark und immer wieder war bei David Kickert Endstation. Am Ende entschied ein technisches Tor die Partie (60.), nachdem Thomas Raffl unsanft daran gehindert wurde, ins leere Tor einzuschießen. Die Red Bulls feierten schließlich drei hart verdiente Punkte, die sich heute wohl auch die Linzer verdient gehabt hätten.

Statement Lucas Thaler „Es war heute wieder eine gute Teamleistung in einem sehr harten Spiel, so wie immer gegen Linz. Wir sind aber von Drittel zu Drittel besser in die Partie gekommen, haben hinten gut zugemacht und haben damit am Ende verdient gewonnen.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Tore:

0:1 | 01:07 | Raphael Wolf

1:1 | 22:53 | Peter Schneider

2:1 | 28:31 | Lucas Thaler

3:1 | 59:13 | Thomas Raffl

Zuschauer: 3.400

