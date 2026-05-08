Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd EC Peiting David Diebolder bleibt ein Gallier!
EC PeitingTransfer-News

David Diebolder bleibt ein Gallier!

8. Mai 20261 Mins read53
Share
David Diebolder - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Peiting. (PM ECP) Der 24-Jährige, der zur Saison 22/23 zum EC Peiting kam, geht damit in seine 5. Saison in Diensten des ECP.

Bisher kommt der Linksschütze auf 162 Einsätze im ECP-Trikot, wobei ihm gute 76 Punkte gelangen.

Nach seiner Verletzung 2023 findet David wieder richtig gut Vertrauen in sich und man ist sich sicher, dass sich das auch in der kommenden Saison wieder zeigen wird.

Auch in der kommenden Saison heisst es also wieder „DoubleD“ auf dem Eis.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
129
Können die Eisbären Berlin den Abgang von Meistertrainer Serge Aubin adäquat ersetzen?

Share
Previous post EV Lindau Islanders setzen weiter auf Stürmer Corvin Wucher

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
SC Rapperswil Jona LakersTransfer-News

Tanner Fritz bleibt bei den Lakers  

Rapperswil. (PM Lakers) Mit Tanner Fritz ist nun auch die sechste Position...

By8. Mai 2026
EV Lindau IslandersTransfer-News

EV Lindau Islanders setzen weiter auf Stürmer Corvin Wucher

Lindau. (PM EVL) Die EV Lindau Islanders können auch in der kommenden...

By8. Mai 2026
EHC FreiburgTransfer-News

Weitere Vertragsverlängerung im Wölfe-Kader

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg kann eine weitere Personalentscheidung für die...

By8. Mai 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Hunor Marton wird Co-Trainer beim ESVK

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Hunor Marton gewinnt der ESV Kaufbeuren einen äußerst...

By8. Mai 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten