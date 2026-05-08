David Diebolder bleibt ein Gallier!

Peiting. (PM ECP) Der 24-Jährige, der zur Saison 22/23 zum EC Peiting kam, geht damit in seine 5. Saison in Diensten des ECP.

Bisher kommt der Linksschütze auf 162 Einsätze im ECP-Trikot, wobei ihm gute 76 Punkte gelangen.

Nach seiner Verletzung 2023 findet David wieder richtig gut Vertrauen in sich und man ist sich sicher, dass sich das auch in der kommenden Saison wieder zeigen wird.

Auch in der kommenden Saison heisst es also wieder „DoubleD“ auf dem Eis.