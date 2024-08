Dave KÃ¶nig und Mika Junker gehen in dritte Saison mit den Luchsen!

Lauterbach. (PM Luchse) Heute setzen wir unsere Vertragsverlängerungen mit zwei echten Hochkarätern fort. Mika Junker und Dave König bleiben den Lauterbacher Luchsen treu und...

Lauterbach. (PM Luchse) Heute setzen wir unsere Vertragsverlängerungen mit zwei echten Hochkarätern fort. Mika Junker und Dave König bleiben den Lauterbacher Luchsen treu und haben sich in den letzten zwei Jahren fest im Team etabliert.

Mika Junker kam in der Saison 2022/23 aus dem Nachwuchs von Schwenningen nach Lauterbach und wurde sofort zu einem wichtigen Bestandteil des Teams. Der 21-Jährige hat in 48 Spielen beeindruckende 35 Punkte gesammelt (18 Tore, 17 Vorlagen). Mit seiner kämpferischen Spielweise gibt Mika keine Scheibe verloren und scheut keinen harten Zweikampf. Besonders schön ist es, dass er mittlerweile in der Region heimisch geworden ist und den Sommer in Lauterbach verbringt. Neben seiner Ausbildung bei unserem Partner, dem Autohaus Hartwich & Kress, hält sich Mika durch Inlinehockey bei den Rhein-Main Patriots fit.

Dave König kam ebenfalls 2022/23 vom Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings in den Vogelsberg. Der 22-Jährige erzielte in 54 Spielen 44 Punkte (17 Tore, 28 Vorlagen). Neben seinen Einsätzen bei der ersten Mannschaft stand Dave auch oft für unseren Nachwuchs auf dem Eis. Seine Leidenschaft für den Sport zeigt sich auch in seiner Trainerausbildung, die er erfolgreich abgeschlossen hat – er erhielt im Sommer die C-Trainerlizenz. Herzlichen Glückwunsch!

Beide Spieler haben in den letzten zwei Jahren bewiesen, wie wichtig sie für das Team sind. Besonders in Unterzahl brachten sie die gegnerischen Powerplay-Formationen zur Verzweiflung und überraschten immer wieder mit dem ein oder anderen Shorthander. Auch abseits des Eises engagieren sich Mika und Dave stark für den Verein und den Nachwuchs.

Pekka Romppanen wird neuer Cheftrainer der Lauterbacher Luchse!

Die Lauterbacher Luchse freuen sich, die Verpflichtung von Pekka Romppanen als neuen Cheftrainer bekannt zu geben. Der 42-jährige Finne bringt viel Erfahrung und Leidenschaft für den Eishockeysport mit und wird sowohl das Herrenteam als auch die Juniorenabteilung leiten.

Pekka Romppanen begann seine Trainerkarriere bereits 1996, nachdem seine eigene Spielerkarriere als Junior früh endete. Seitdem hat er in verschiedenen finnischen Ligen trainiert, darunter die Altersgruppen U20, U18, U16 sowie Herrenteams in der Suomi-Sarja (3. Liga), 2. Division und 3. Division. Zusätzlich arbeitete er als Coaching Director sowie Director of Youth Hockey. In KalPa trainierte er das Frauenteam.

Romppanen hegte schon lange den Wunsch, international zu coachen, und freut sich nun auf die Gelegenheit, Teil der Eishockeygemeinschaft in Lauterbach zu werden. Er betont seine hohe Motivation und Zuversicht, seine Karriere als Trainer weiterzuentwickeln und sowohl die Herrenteams als auch die Juniorenabteilung zu fördern.

„Ich freue mich sehr darauf, nach Lauterbach zu ziehen, mit der Arbeit zu beginnen und die lokalen Hockeyleute kennenzulernen“, so Romppanen. „Die neue Aufgabe wird sicherlich sehr vielseitig, interessant und lohnend sein. Ich freue mich darauf, viel Zeit in der Eishalle zu verbringen und meine lange Coaching-Erfahrung einzubringen.

“Für das Herrenteam der Luchse erwartet Romppanen ein sehr positives, motiviertes und hungriges Team. „Ein Team sieht aus wie sein Trainer“, erklärt er. „In meinem Fall bedeutet das: positiv, motiviert, laufstark, kämpferisch, unnachgiebig, siegeshungrig und zielorientiert.“ Romppanen ist überzeugt, dass mit harter Arbeit, einer positiven Atmosphäre und hochwertigem täglichem Training die Luchse ein sehr wettbewerbsfähiges Team sein werden.

Auch die Arbeit mit den Junioren liegt Romppanen am Herzen. „Ich mag es, Kinder und Jugendliche zu trainieren. Die Entwicklung als Hockeyspieler und das Heranwachsen zum Athleten erfordert ein umfassendes Verständnis“, sagt er. „Gemeinsam können wir die Aktivitäten der Juniorenteams in eine noch bessere Richtung lenken.“ Romppanen betont die Bedeutung einer guten Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern, Sponsoren und anderen Netzwerken, um neue Spieler zu rekrutieren und ehemalige Spieler im Sport zu halten.

Abschließend hofft Pekka Romppanen, dass möglichst viele Fans den Weg auf die Tribünen in der kommenden Saison finden werden. „Ich freue mich darauf, euch alle kennenzulernen und die großartige Atmosphäre bei den Heimspielen zu erleben“, sagt er.

Die Lauterbacher Luchse heißen Pekka Romppanen herzlich willkommen und freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.