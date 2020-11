Daumen hoch bei der DEG fÃ¼r den Start in die Saison

Düsseldorf. (PM DEG) Hervorragende Nachrichten und positive Signale für alle Fans, Freunde und Partner der Düsseldorfer EG: Der achtmalige Deutsche Eishockey-Meister würde an einer...

Düsseldorf. (PM DEG) Hervorragende Nachrichten und positive Signale für alle Fans, Freunde und Partner der Düsseldorfer EG: Der achtmalige Deutsche Eishockey-Meister würde an einer Saison 2020/21 der PENNY DEL teilnehmen, wenn die Liga am 19. November eine positive Entscheidung in dieser Frage fällen sollte. Da sind die Clubs der PENNY DEL aber auf einem guten Weg.

Dass die DEG ihren Anhängern heute so eine frohe Kunde mitteilen kann, ist vor allem ein Verdienst der aktuellen Mannschaft. Nahezu alle Spieler haben einem enormen Gehaltsverzicht für die kommende Spielzeit zugestimmt. Die DEG Eishockey GmbH möchte sich beim Team für diese tolle Geste ausdrücklich bedanken! Ein weiterer großer Baustein der DEG-Planungen ist die überaus erfreuliche Bereitschaft der Sponsoren und Geschäftspartner, den Club zu unterstützen. Die DEG freut sich über diesen solidarischen Schulterschluss in schwierigen Zeiten. Alle eint das Ziel, endlich wieder Eishockey in Düsseldorf erleben zu dürfen.

Harald Wirtz, Geschäftsführer DEG Eishockey GmbH: „Die vergangenen Monate haben uns allen viel abverlangt. Es ist bislang nicht absehbar, wann wir wieder eine geregelte Saison vor Zuschauern spielen können. Deshalb mussten viele Teilchen ineinandergreifen und viele Zugeständnisse gemacht werden, damit eine Teilnahme an der PENNY DEL für die DEG wirtschaftlich realisierbar ist. Wir bedanken uns ausdrücklich bei unseren Spielern und Partnern sowie auch unseren Anhängern, die in dieser schwierigen und komplizierten Phase geschlossen an unserer Seite stehen.“