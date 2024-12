Dauerlösung: Peter Flache bleibt Headcoach der Eisbären

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg setzen auf Kontinuität: Peter Flache, bisher Sportlicher Leiter und Interimstrainer der DEL2-Mannschaft, wird weiterhin als Headcoach und Sportlicher...

Die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Wochen überzeugte die Verantwortlichen, die nun aus der Übergangslösung eine dauerhafte machen. Eine langfristige Zusammenarbeit ist vereinbart. Über die Vertragslaufzeit wird keine nähere Angabe gemacht.

Peter Holmgren, Geschäftsführung der Eisbären Regensburg, zeigt sich zufrieden mit der Entscheidung: „Peter Flache hat in einer schwierigen Phase die Verantwortung übernommen und das Team nicht nur stabilisiert, sondern auch weiterentwickelt. Sein Einsatz, seine Leidenschaft und seine Fähigkeit, die Mannschaft zu motivieren, haben uns alle beeindruckt. Wir sind überzeugt, dass Peter der richtige Mann ist, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen.“

Auch Christian Volkmer, Erster Vorsitzender der EVR Jungeisbären Regensburg und Hauptgesellschafter der Eisbären Regensburg, betont die Bedeutung der Kontinuität:

„Peter kennt den Club wie kaum ein anderer. Er hat bereits als Spieler und unser Aufstiegskapitän vorgelebt, was es bedeutet, ein Eisbär zu sein. Als Trainer bringt er diese Mentalität in die Kabine und auf das Eis. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir weiterhin erfolgreiches und begeisterndes Eishockey in der Donau-Arena präsentieren.”

Peter Flache selbst freut sich auf die Herausforderung: „Es ist eine Ehre, weiterhin an der Bande der Eisbären zu stehen. Ich glaube fest an die Qualität und das Potenzial dieser Mannschaft. Zusammen mit dem Team und unseren Fans möchte ich alles geben, um unsere Ziele zu erreichen. Die Unterstützung in den letzten Wochen war überwältigend und ich freue mich darauf, diese Reise fortzusetzen.“

Mit der Entscheidung für Peter Flache als Headcoach und Sportlicher Leiter setzen die Eisbären Regensburg ein Zeichen für Stabilität und Weiterentwicklung.

