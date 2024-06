Dauerbrenner Daniel Fischer verteidigt weiter am Sandbach!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Daniel Fischer ist 25 Jahre alt und hat in seiner Eishockeykarriere bisher nur für zwei Vereine gespielt. In der Jugend...

In der Jugend einige Jahre für die Düsseldorfer EG, ehe es 2015 zu den Ratinger Ice Aliens ging. Seitdem ist er fester Bestandteil des Teams und so wird es auch in der kommenden Saison sein.

Der 1,78 m große Linksschütze ist mit seiner unspektakulären, aber zuverlässigen Spielweise ein wichtiger Faktor der Defensive des Regionalligateams. In der vergangenen Saison wirkte er in 27 Spielen mit, erzielte dabei 2 Tore und legte 9 weitere auf. In diesen Spielen erhielt er 10 Strafminuten.

Cheftrainer Frank Gentges weiß die Qualität von Daniel zu schätzen und baut auf ihn als weitere tragende Säule der Verteidigung: „Daniel ist ein eher unauffälliger, aber wertvoller Verteidiger, mit einer sehr geringen defensiven Fehlerquote und das ist nun mal die wichtigste Aufgabe eines Verteidigers.“

Daniel Fischer wird auch in der kommenden Spielzeit mit der Rückennummer 8 für die Ice Aliens auflaufen!