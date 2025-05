Dauerbrenner bleibt seinem Heimatverein EHC Freiburg treu

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg freut sich, die Vertragsverlängerung mit Alexander De Los Rios bekannt geben zu können.

Der 32-jährige Verteidiger wird auch in der kommenden Saison 2025/26 das Trikot seines Heimatvereins tragen und bleibt damit eine feste Größe im Defensivverbund der Wölfe.

Der gebürtige Breisacher ist ein echtes Eigengewächs des EHC Freiburg: In der Ensisheimerstraße erlernte De Los Rios das Eishockeyspielen und durchlief sämtliche Nachwuchsstationen des Clubs. Bereits in der Saison 2010/11 feierte der Linksschütze sein Profidebüt im Trikot der Wölfe.

Seither hat der Routinier eine beeindruckende Karriere hingelegt: Vom Aufstieg aus der Regionalliga bis in die DEL2 war De Los Rios stets Teil des Teams und entwickelte sich über die Jahre hinweg zu einem der konstantesten deutschen Verteidiger in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Mit seiner Spielintelligenz, seinem Stellungsspiel und seiner Führungsstärke ist er sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine ein unverzichtbarer Bestandteil des Teams.

Sportdirektor Peter Salmik: „Alex ist ein wichtiger Bestandteil unseres Teams – sportlich wie auch menschlich. Er kennt den EHC Freiburg in- und auswendig, lebt unsere Werte und geht immer mit gutem Beispiel voran. Es ist schön, dass wir auch in der kommenden Saison auf seine Erfahrung und Stabilität bauen können.“

Alexander De Los Rios ergänzt: „Ich könnte nicht glücklicher sein, meinen Vertrag verlängert zu haben. Seit 2011 bin ich hier, und der Club ist längst wie ein zweites Zuhause für mich geworden. Danke an meine Frau, an meine Familie und an alle Fans für die jahrelange Unterstützung! Ich freu mich riesig auf die nächste Saison und darauf, wieder mit vollem Einsatz aufs Eis zu gehen.“

Der Kader des EHC Freiburg für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 25.05.2025)

Torhüter: Patrik Cerveny, Fabian Hegmann

Abwehr: Petr Heider, Maximilian Leitner, Sameli Ventelä, David Trinkberger (Krefeld Pinguine), Samuel Schindler (Dresdner Eislöwen), Alexander De Los Rios

Sturm: Christian Billich, Eero Elo, Shawn O’Donnell, Tomas Schwamberger, Sebastian Streu, Nikolas Linsenmaier, Lukas Mühlbauer (Ravensburg Towerstars)

