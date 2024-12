Das Wunder von Tilburg

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat sich und seine ostwestfälischen Eishockeyfans mit einem überraschenden 4:3 (0:2/1:1/3:0)-Sieg beim Tabellenersten Tilburg Trappers kurz vor...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat sich und seine ostwestfälischen Eishockeyfans mit einem überraschenden 4:3 (0:2/1:1/3:0)-Sieg beim Tabellenersten Tilburg Trappers kurz vor Heiligabend beschenkt.

Die Ice Dragons zeigten eine kämpferisch sehr starke Leistung und drehten im letzten Drittel einen 2-Tore-Rückstand noch zum Sieg.

Begannen die ersten Spielminuten noch ausgeglichen, übernahm Tilburg Mitte des Auftaktdrittels immer mehr das Kommando auf dem Eis. In der 10. Minute erzielte Max Hermens folgerichtig die 1:0-Führung für die Gastgeber. Die Trappers erhöhten danach noch weiter den Druck und kamen noch vor der ersten Pausensirene zum 2:0 durch Reno De Hondt (18.).

Im zweiten Drittel kam Herford dann besser in die Begegnung hinein und verkürzte in der 30. Minute durch Anton Seidel im Nachschuss auf 1:2. Doch Tilburg stellte noch vor dem letzten Seitenwechsel den alten Abstand wieder her, als erneut Max Hermens in Überzahl zum 3:1 traf.

Herford zeigte jedoch Moral und biss sich immer mehr in die Begegnung hinein, verteidigte aufopferungsvoll und nutzte die eigenen Chancen effektiv. Zunächst nutzte Emil Lessard Aydin ein Powerplay in der 46. Minute zum 2:3 und keine drei Minuten später sorgte Brandon Schultz in einer Kontersituation für den Ausgleich. Die Ice Dragons nahmen nun den Schwung mit, kämpften in der Defensive weiterhin um jeden Zentimeter Eis und waren bei der nächsten Überzahlsituation abermals zur Stelle. Marius Garten zog in der 53. Minute aus der Distanz ab und netzte zum 4:3 ein. Sieben Minuten hatte der HEV nun noch zu überstehen, warf sich in jeden Schuss und hatte zudem mit Torhüter Jakub Urbisch den überragenden Spieler der Schlussminuten. So schrieben die Herforder Spieler ein weiteres Mal gegen die Tilburg Trappers Vereinsgeschichte und gewannen erstmals für den HEV ein Spiel beim niederländischen Topclub.

Auch für Chefcoach Henry Thom war der Sieg ein vorweihnachtliches Geschenk: „Die Mannschaft hat alles, wirklich alles heute auf dem Eis gelassen und sich durch den Einsatz diesen Sieg verdient“. Nach drei Niederlagen in Folge kam der Sieg in Tilburg genau zum richtigen Zeitpunkt. Die Ice Dragons verbesserten ihr eigenen Punktekonto auf 38 Zähler und werden in eine 2-tägige Weihnachtspause gehen, bevor am 25. Dezember das Training wieder aufgenommen wird und am 26. Dezember die nächste Heimbegegnung ab 20.30 Uhr in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf dem Programm steht. Gegner sind dann die Hannover Scorpions, die auf Platz 2 der direkte Verfolger der Tilburg Trappers sind.

Tickets gibt es online bis zwei Stunden vor Spielbeginn unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford. Mit Einlassbeginn öffnet ab 19.30 Uhr eine Abendkasse, zudem wird die Begegnung live auf www.sprade.tv übertragen. Aufgrund der sehr hohen Ticketnachfrage empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeiten.

Tore:

1:0 09:09 Max Hermens (D´artagnan Joly / Mike Dalhuisen)

2:0 17:07 Reno De Hondt (Noah Muller / Delany Hessels)

2:1 29:03 Anton Seidel (Brandon Schultz / Ryley Lindgren)

3:1 34:39 Max Hermens (D´artagnan Joly / Anthony Rinaldi) PP1

3:2 45:56 Emil Lessard Aydin (Brett Humberstone / Brandon Schultz) PP1

3:3 48:31 Brandon Schultz (Brett Humberstone / Ryley Lindgren)

3:4 52:44 Marius Garten (Gleb Berezovskij / Leon Köhler) PP1

Strafen:

Tilburg 12 Minuten

Herford 2 Minuten + 5 Minuten Michael Schaaf

Zuschauer: 2465

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV