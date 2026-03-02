Das Wunder von der Werre: Ice Dragons ziehen in die PlayOffs ein!

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte die PlayOffs der Oberliga, gleichbedeutend mit der Aufstiegsrunde zur DEL2, erreicht.

Die lange Aufholjagd wurde einen Spieltag vor Ende der Zwischenrunde durch einen hart erkämpften 3:1 (1:0/0:0/2:1)-Sieg in Erfurt und einem 5:4 nach Verlängerung der Rostock Piranhas über die Herne Miners mit Erfolg gekrönt. Wie in der vergangenen Saison ist der Deggendorfer SC Gegner im Achtelfinale, das ab 08. März beginnt. Vor Weihnachten hatten die Ostwestfalen 15 Punkte Rückstand auf die PlayOff-Zone und nur wenige glaubten noch an eine Chance auf die Top 8 der Oberliga Nord. Doch die Mannschaft von Herfords Chefcoach Henry Thom glaubte immer an sich und machte nun das „Wunder von der Werre“ perfekt. Grundstein war am vorletzten Spieltag zunächst der Sieg im „Do or Die“-Spiel bei den TecArt Black Dragons Erfurt am Sonntagnachmittag.

Beiden Teams war die große Bedeutung der Partie in den ersten Minuten anzumerken. Sowohl Erfurt als auch Herford taten sich zunächst schwer, klare Chancen herauszuspielen. So war zunächst Geduld gefordert und man lauerte auf Fehler des Gegners. Eine solche Situation nutzten die Ice Dragons in der 9. Minute aus. Erfurt verlor hinter dem eigenen Tor die Scheibe und Nils Wegner netzte aus kurzer Entfernung zum 1:0 für die Ostwestfalen ein. Die Führung brachte dem HEV nun mehr Sicherheit und das Passspiel wurde genauer, jedoch fielen bis zur ersten Pause keine weiteren Treffer.

Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Erfurt den Druck und brachte deutlich mehr Schüsse auf das gegnerische Gehäuse. Herfords Torhüter Jakub Urbisch zeigte sich jedoch erneut in blendender Form und gab den Ice Dragons den nötigen Rückhalt. Gegen Ende des Drittels überstand der HEV zudem zwei Unterzahlsituationen mit sehr viel Einsatz in der gesamten Defensive. So blieb es vor dem letzten Wechsel bei der knappen Gästeführung.

Im Schlussabschnitt hatten die Ostwestfalen schnell die Gelegenheit, in Überzahl zu erhöhen. Ryley Lindgren nutzte in der 46. Minute diese Gelegenheit aus halblinker Position und traf zum 2:0. Der Jubel war bei den vielen mitgereisten HEV-Fans noch nicht verstummt, da gab Erfurt die passende Antwort. Enzo Herrschaft verkürzte in der 47. Minute nach einem Abpraller auf 1:2 und sorgte somit für Hochspannung in den Schlussminuten. Erfurt warf nun alles nach vorne, während Herford mit viel Einsatz dagegenhielt, immer wieder die Schusswege zustellte und zudem die gefährliche Zone vor dem eigenen Tor verdichtete. Kurz vor dem Ende nahmen die Gastgeber Torhüter Patrick Glatzel zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Doch die Ice Dragons hielten dem Druck stand und schließlich machte Matyas Kovacs 18 Sekunden vor dem Ende mit dem 3:1 per EmptyNet-Treffer den Deckel auf die Begegnung.

Herfords Chefcoach Henry Thom war nach der Partie sichtlich zufrieden: „Wir haben heute besonders in der Defensive nicht viel zugelassen und sehr hart gearbeitet. Außerdem haben wir effektiv unsere Torgelegenheiten genutzt. Im Moment wird kein Schönheitspreis vergeben, es zählt einfach nur das Ergebnis.“

Es folgte Teil 2 eines denkwürdigen Tages aus Sicht der Ice Dragons. Im Abendspiel hatten sowohl Rostock als auch Herne im direkten Aufeinandertreffen noch die Gelegenheit, sich mit einem Sieg nach regulärer Spielzeit im PlayOff-Rennen zu halten. Kurz vor Ende führte der Gast mit 4:3, bevor die Rostock Piranhas 25 Sekunden vor der Schlusssirene zum 4:4-Ausgleich kamen. Um 21.16 Uhr, als die Herforder Mannschaft noch auf dem Rückweg aus Thüringen war, wurden durch den Siegtreffer der Ostseestädter die allerletzten Zweifel beseitigt. Die Ice Dragons zogen in die PlayOffs ein.

In der Dienstagsbegegnung gibt es nun im Derby gegen die Hammer Eisbären das WarmUp auf die Vergleiche mit dem Deggendorfer SC. Spielbeginn in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ ist um 20.00 Uhr, Tickets sind online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse , die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet, erhältlich.

Die PlayOffs beginnen am 08. März mit einem Auswärtsspiel, am 10. März folgt ab 20.00 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ Spiel 2 gegen den Süd-Meister. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de/p/reservix/group/532199 .

Tore:

0:1 08:20 Nils Wegner (Pavel Avdeev / Timo Sticha)

0:2 45:15 Ryley Lindgren (Sebastian Moberg) PP1

1:2 46:03 Enzo Herrschaft (Nils Herzog / Jonas Gerstung)

1:3 59:42 Matyas Kovacs (Ryley Lindgren) EN

Strafen:

Erfurt 8 Minuten

Herford 8 Minuten

Zuschauer:

1233