Das Wochenende der DEG: ErÃ¶ffnungsfeier und der letzte Test bei den Iserlohn Roosters

Düsseldorf. (PM DEG) Die Vorbereitung der Düsseldorfer EG auf die Saison 2024/25 neigt sich dem Ende entgegen.

Von bisher sieben Partien konnte das Team von Chefcoach Steven Reinprecht fünf gewinnen. Auch abseits der reinen Ergebnisse gab es viele gute Ansätze in allen Mannschaftsteilen.

Am kommenden Wochenende stehen für Spieler und Fans zwei vollkommen unterschiedliche Programmpunkte an. Am morgigen Samstag steigt im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße die offizielle Saisoneröffnungsfeier des Clubs. Alle Trainer und Spieler sind vor Ort, werden sich auf der Bühne präsentieren und auch für Selfies etc. bereitstehen. Ausnahme ist Lenny Boos, der mit dem DNL-Team unterwegs ist und Spielpraxis sammelt.

Der Zeitplan des Tages: Einlass (frei): 13.30 Uhr, Beginn Bühnenprogramm: 14.45 Uhr (bis ca. 17.00 Uhr), „Spieler mischen sich unter die Fans“ bis 18.00 Uhr. Dazu gibt es besondere Versteigerungen von roten und weißen Game Worn-Trikots, Merch-Angebote und Stände von Partnern.

Am Sonntag wird dann um 16.30 Uhr bei den Iserlohn Roosters das letzte Testspiel des Sommers ausgetragen. Zum Kader: Die zuletzt angeschlagenen oder erkrankten Brendan O’Donnell, Justin Ricards, Max Balinson und Nikita Quapp sind wieder mit dabei. Besonders erfreulich ist dabei das schnelle Comeback von Quapp nach seiner Fußverletzung. Ob er im Sauerland sein Debüt im DEG-Trikot feiern wird, entscheiden die Trainer. Bei diesem Spiel fehlen hingegen noch der verletzte Henrik Haukeland sowie Rick Schofield und Kyle Cumiskey, die weiterhin geschont werden. So oder so: Das Team will seinen guten Lauf fortsetzen!

Ausblick: Am Freitag, 20. September, starten die Rot-Gelben mit einem Auswärtsspiel bei den Straubing Tigers in die PENNY DEL-Saison (19.30 Uhr). Zwei Tage später folgt das Gastspiel bei den Grizzlys Wolfsburg. Erstes Heimspiel im PSD BANK DOME ist am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr gegen die Schwenninger Wild Wings. Tickets noch unter www.degtickets.de.