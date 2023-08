Das Werben um DEL-Topspieler fÃ¼r die Saison 24/25 hat offenbar lÃ¤ngst begonnen

Artikel anhören Köln. (EM) Die sportlichen Leiter der Klubs in der Deutschen Eishockey Liga haben es oft nicht so leicht, wie mancher denken mag....

Köln. (EM) Die sportlichen Leiter der Klubs in der Deutschen Eishockey Liga haben es oft nicht so leicht, wie mancher denken mag.

Selbst die etwas besser betuchten Organisationen sind im Buhlen um Topspieler im Wettbewerb. Dann zwar weniger auf nationaler Ebene, aber dafür umso mehr mit der internationalen Konkurrenz aus der Schweiz oder Skandinavien. Nationale Liga und Champions Hockey League erfordern bei den ambitionierten Klubs einen großen und qualitativ starken Kader. Wer dachte, dass die Kontinental Hockey League (KHL) nach Ausbruch des Krieges zwischen der Ukraine und Russland bei den Spielern im Sommer 2023 verpönt ist, der hat längst erkennen müssen, dass so mancher Topspieler aus Nordamerika und Europas Topligen den unmoralischen Angeboten aus der KHL erlegen ist.

Umso wichtiger ist es deshalb die in der Liga bewährten Spitzenspieler an sich zu binden. Es ist schon seit Jahren so, dass gerade die wenigen deutschen Topspieler nicht nur heiß begehrt, sondern auch entsprechend „teuer“ sind. Und somit sind diese Spieler auch schon oft Monate vor Vertragsende sehr umworben. Weniger finanzkräftige Klubs versuchen oft starke Spieler, die noch Entwicklungspotenzial versprechen, mit mehrjährigen Verträgen an sich zu binden. Das birgt natürlich immer ein gewisses Risiko, falls der Spieler nicht entsprechend performt. Immer häufiger werden in der Branche Vertragslaufzeiten und Optionen nicht öffentlich gemacht.

In dieser Saison sind auch wieder einige Spieler bei ihren aktuellen Klubs im letzten Vertragsjahr. Sie dürften längst umworben sein. Hier sind einige Beispiele ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Henrik Haukeland, Torhüter Düsseldorfer EG: Der 28- jährige norwegische Nationalkeeper ist seit Januar 2022 in der DEL. Zunächst für München zwischen den Pfosten und seit der letzten Saison bei der DEG mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet. Mit seinen starken Vorstellungen, seiner professionellen Einstellung war er in der letzten Saison bei den Rheinländern ein absoluter Erfolgsgarant. In der Gerüchteküche wurde sein Name, trotz gültigen Vertrages, lange Zeit mit den Eisbären Berlin in Verbindung gebracht. Das internationale Rennen um den sich im besten Torwart-Alter befindenden Haukeland dürfte längst eröffnet sein.

Maximilian Franzreb, Torwart Fischtown Pinguins: Der in wenigen Tagen 27 Jahre alt werdende Franzreb hat etwas Anlaufzeit benötigt, um in der DEL anzukommen. Seit zwei Spielzeiten überzeugt er mit starken Leistungen an der Nordsee. In der vergangenen Saison behauptete er sich vor den Torhüterkollegen Svedberg und Maxwell. Der gebürtige Tölzer gehört mittlerweile zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft.

Yasin Ehliz, Andreas Eder und Maxi Kastner vom EHC Red Bull München: Der Tölzer Ehliz (30, Silber-Gewinner von Pyeongchang 2018), der Miesbacher Eder (27) und der Garmischer Kastner (30, Vize-Weltmeister) gehören zu den besten deutschen Angreifern des amtierenden deutschen Meisters. Ihre Verträge laufen 2024 allerdings laut offiziellen Angaben aus.

Leo Pföderl (29): Seit 2019 ist der Tölzer in Berlin. Auch sein 2022 um zwei Jahre verlängerter Vertrag endet am Ende der Saison 23/24.

Mirko Höfflin (31) geht beim ERC Ingolstadt mittlerweile in sein fünftes Jahr. Auch sein Arbeitspapier endet nach dieser Spielzeit.

Daniel Schmölz (31) geht in seine dritte Spielzeit bei den Nürnberg Ice Tigers. Er ist dort einer der beständigsten Scorer und nach dem Karriereende von Patrick Reimer ist er in dieser Saison mehr denn je auch ein absoluter Führungsspieler.

Die kommenden Monate, vielleicht sogar auch nur Wochen, können schon zeigen welche Spieler frühzeitig die Weichen für ihre Zukunft stellen.

