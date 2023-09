Das Warten hat ein Ende: Die Saison beginnt fÃ¼r den DSC

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Nach einer langen Vorbereitungsphase startet der Deggendorfer SC endlich in die Saison 2023/24 der Eishockey Oberliga Süd. Zum vorgezogenen...

Deggendorf. (PM DSC) Nach einer langen Vorbereitungsphase startet der Deggendorfer SC endlich in die Saison 2023/24 der Eishockey Oberliga Süd.

Zum vorgezogenen Eröffnungsspiel empfangen die Niederbayern am Donnerstag, 28.09.2023, ab 20 Uhr mit den Bayreuth Tigers einen Absteiger aus der DEL2.

Freiwillig ist die Mannschaft von Trainer Rich Chernomaz nicht in der Oberliga gelandet. Nachdem die DEL2 den Franken die Lizenz verweigert hatte, folgte im Sommer der Zwangsabstieg.

Entsprechend schwierig gestaltete sich die Kaderplanung. Einige Spieler, die ihre Zusage an die Teilnahme an der DEL2 geknüpft hatten, haben die Tigers wieder verlassen. So kann man in der Defensive mit Steffen Tölzer, Dominik Tiffels, Tomas Schmidt und dem ehemaligen Deggendorfer Aaron Reinig nur auf vier etablierte Cracks bauen, denen zwei 18-jährige Talente zur Seite stehen.

Auch im Angriff ein ähnliches Bild. Mit den Kontingentspielern, dem Tschechen David Stach, dem Finnen Eetu Elo und dem Schweden Andreé Hult konnte man absolute Hochkaräter verpflichten, die in ihren bisherigen Karrieren stets auch höherklassig zuverlässig gepunktet haben und über reichlich internationale Erfahrung verfügen. Dazu kommen mit den 3 Deutsch-Kanadiern Victor Knaub, Brett Schäfer und Jayden Schubert Spieler, die ihr Können in der Oberliga bereits unter Beweis gestellt haben. Weiter kann man dann auch in der Offensive ausschließlich sehr junge Talente aufbieten. In der Vorbereitung musste sich Bayreuth zuletzt gegen die Höchstadt Alligators mit 3:4 geschlagen geben.

Beim Deggendorfer SC kehrt der zuletzt fehlende Julian Elsberger in den Kader von Jiri Ehrenberger zurück. Verzichten muss der Deggendorfer Trainer weiter auf Benedikt Schopper, Petr Stloukal, Justin Köpf und Valentin Lehner. Neu auf der Ausfallliste ist Dennis Balzer, der mit einer Oberkörperverletzung in den nächsten Wochen fehlen wird.

Als Kapitän wird die Mannschaft des DSC von René Röthke in die Saison 2023/24 geführt, der von Curtis Leinweber, Benedikt Schopper, Marcel Pfänder und Thomas Greilinger assistiert wird. Röthke hatte bereits in der Vergangenheit das „C“ auf der Brust getragen und zeigte seine Führungsqualitäten zuletzt in den Play-Offs, wo er in 7 Spielen 7 Treffer erzielte und weitere 5 Tore vorbereitete.

Dass die Fans bereits heiß auf den Saisonstart sind, verrät der Blick auf den Vorverkauf. Die Sitzplätze sind bereits ausverkauft und auch bei den Stehplatztickets herrscht große Nachfrage. Der DSC empfiehlt deshalb allen, die live dabei sein wollen, wenn am Donnerstag, 28.09.2023 um 20 Uhr der Puck fällt, das Onlineticketing zu nutzen. Außerdem sollten alle Zuschauer rechtzeitig vor Ort sein, um lange Warteschlangen an den Einlässen zu vermeiden. Das Spiel wird wie immer live auf SpradeTV übertragen.

