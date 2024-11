Das war bitter fÃ¼r die Innsbrucker Haie!

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI verliert gegen die Black Wings Linz in der Overtime mit 2:3. Die Haie geben dabei eine 2:0-Führung aus der...

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI verliert gegen die Black Wings Linz in der Overtime mit 2:3.

Die Haie geben dabei eine 2:0-Führung aus der Hand.

Die Linzer erwischen, auch Dank eines frühen Powerplays (2.), den besseren Start, gefährliche Szenen bleiben aber aus. Generell tun sich beide Teams anfangs schwer zu Chancen zu kommen. Die Haie gehen mit ihrer ersten nennenswerten Möglichkeit in Führung. Valentin Ploner bringt die Scheibe aufs Tor, Goalie Rasmus Tirronen gibt den Rebound her, und Stefan Klassek sagt „Danke“ – 1:0 für die Hausherren (11.). Die Black Wings sind wenig später zum zweiten Mal in Überzahl, die Chancen haben in dieser Phase aber die Haie. Corey Mackin und Lukas Bär haben beiden den Shorthander und damit das 2:0 am Schläger. Das sollte in Minute 19 aber fallen. Yushiroh Hirano erwischt Tirronen mit einem No-Look-Schuss im kurzen Eck – das erste Heimtor in der Liga für den Japaner!

Die Teams dürften im ersten Drittel den Rost der Länderspielpause weggespielt haben, denn im zweiten Abschnitt ist deutlich mehr Tempo und Action in der Partie. Es geht flott hin und her, beide Mannschaften kommen zu guten Chancen, die Haie haben dabei bei einem Lattenschuss von Brian Lebler Glück. Mitte des zweiten Abschnitts wird der Druck der Linzer dann aber größer, und die Gäste kommen zum Ausgleich. Julian Pusnik bringt die Black Wings mit einem Schuss ins lange Eck auf 1:2 heran. Marcel Witting hat kurz darauf nach Zuspiel von Ex-Hai Nico Feldner sogar den Ausgleich am Schläger, verzieht aber. Die Haie bringen den 2:1-Vorsprung in die Pause, warn im zweiten Drittel aber defensiv mehr beschäftigt als ihnen lieb war.

Im Schlussdrittel haben die Haie zu Beginn eine ganz starke Phase, und durch Mackin, Kerber und Kele Steffler gute Chancen aufs 3:1. Praktisch im Gegenzug kommen die Black Wings zum Ausgleich durch Luka Maver. Nach 45 Minuten startet die Partie quasi neu. Die Haie haben dann, vor Allem gegen Ende des Spiels, die besseren Chancen auf den dritten Treffer (Hirano, Rassell), scheitern aber an Tirronen oder verziehen. So geht es mit 2:2 in die Overtime.

Dort dauert es gerade einmal 8 Sekunden bis Logan Roe etwas glücklich den Extrapunkt für die Gäste sichert. Der HCI verliert nach 2:0-Führung gegen die Black Wings Linz in der Overtime mit 2:3, holt aber zumindest einen Punkt. Bereits am Freitag kommen die Foxes aus Bozen in die TIWAG Arena.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Steinbach Black Wings Linz 2:3/OT (2:0,0:1,0:1-0:1)

Torfolge: 1:0 Klassek (11.), 2:0 Hirano (19.), 2:1 Pusnik (33.), 2:2 Maver (46.), 2:3 Roe (61./GWG);

