„Das wäre ein wirklich gutes Finale!“: Topspiel in Köln hält, was es verspricht – „Hut ab vor Alberts!“: 18-jähriges Toptalent Smits debütiert bei Münchner Derby-Sieg

Bonn. (PM MagentaSport) Emotionen, Tore, Fights: Das DEL-Topspiel des 46. Spieltags zwischen den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt erfüllt die Erwartungen.

Beim 6:3-Erfolg liegen die Spitzenreiter aus Köln zwischenzeitlich 0:2 hinten, kämpfen sich aber zurück und stellen damit auf rekordverdächtige 107 Punkte. „Es war eine Art Playoff-Spiel. Wir hatten keinen guten Start im 1. Drittel. Ich war mit unserer Leistung nicht zufrieden. Aber dann hatten wir in der ersten Pause eine gute Diskussion mit den Spielern, dass wir unser Herz und unsere Seele finden müssen. Im 2. und im 3. Drittel war es dann wirklich, wirklich, wirklich gut“, verrät Haie-Trainer Kari Jalonen und ergänzt: „Das ist ein Charakter-Sieg der Kabine!“ Auch sein Gegenüber, Ingolstadt-Coach Mark French, schwärmt von der hitzigen Atmosphäre und schaut schon voraus: „Das wäre ein wirklich gutes Finale!“

Da haben aber auch andere Teams noch ein Wörtchen mitzureden: Der EHC Red Bull München zum Beispiel, der als Tabellen-3. auch sein 2. Spiel nach der Olympia-Pause gewinnt. Beim 4:2 in Augsburg steht vor allem der 18-jährige Neuzugang Alberts Smits im Fokus, der als Top-5-Pick beim NHL Draft 2026 gehandelt wird. „Hut ab vor Alberts! Er ist gestern erst angekommen, hatte turbulente zwei oder drei Tage. Dafür, dass er so ein junger Kerl ist, hat er das super gemacht“, lobt Mitspieler Markus Eisenschmid. MagentaSport Experte Rick Goldmann ist sich sicher: „Die Entwicklung wird nach Nordamerika in die NHL gehen.“

Um einen Platz in den Top 6 kämpfen noch die Fischtown Pinguins und die Eisbären Berlin: Während die Pinguins in der Overtime gegen die Adler Mannheim mit 1:2 verlieren, gewinnen die Eisbären ihr Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters mit 5:2. Damit hat Fischtown als 6. nur noch einen Punkt Vorsprung auf Berlin. Eisbären-Goalie Jonas Stettmer gibt die Richtung vor: „Wir geben alles, um diesen Platz zu erreichen! Natürlich will jeder die 1. Playoff-Runde skippen, um dann mit Vollgas ins Viertelfinale zu starten.“

Dort sind die Straubing Tigers nach dem 4:0 gegen die Grizzlys Wolfsburg nun sicher. Doch Trainer Craig Woodcroft will den Schlendrian gar nicht erst einkehren lassen: „Wir haben noch 6 Spiele übrig – 6 Spiele, um noch besser zu werden. Wir kämpfen um die Platzierungen in der Tabelle – da gibt es einiges, wonach man greifen kann.“

Kölner Haie – ERC Ingolstadt 6:3

Ein torreiches, intensives und emotionales Topspiel: Ingolstadt führt nach 5 Minuten mit 2:0, ehe die Haie zu Beginn des 2. Drittels das Spiel komplett drehen. Auf das 3:3 kontert Köln mit der erneuten Führung durch Patrick Russell. Ein Doppelschlag im Schlussabschnitt durch Gregor MacLeod und Ryan MacInnis entscheidet die Partie. Die Haie sind mit 107 Punkten nach 46 Spielen weiterhin rekordverdächtig unterwegs.

Kari Jalonen, Trainer der Kölner Haie: „Es war eine Art Playoff-Spiel. Wir hatten keinen guten Start im 1. Drittel. Ich war mit unserer Leistung nicht zufrieden. Aber dann hatten wir in der ersten Pause eine gute Diskussion mit den Spielern, dass wir unser Herz und unsere Seele finden müssen. Im 2. und im 3. Drittel war es dann wirklich, wirklich, wirklich gut. Mir gefällt, wie wir das Spiel beendet haben.“

… über den Charakter seiner Mannschaft: „Wir können mit unserer Identität verlieren, auch wenn wir die Spiele gewinnen wollen. Wir müssen aber unser Herz, unsere Seele und unseren Kampfgeist zeigen. Das haben wir in den letzten beiden Dritteln. Das ist ein Charakter-Sieg der Kabine!“

Mark French, Trainer des ERC Ingolstadt: „Wir müssen kämpfen – und das meine ich im positiven Sinne, dass wir dagegenhalten, kämpfen und Nase-an-Nase gehen. Wir lernen und wachsen, ich bin stolz auf unsere Leistung. Das sind Spiele, aus denen man wächst.“

… über seine Wunsch-Konstellation für die Playoffs und die Finalserie: „Es ist eine großartige Atmosphäre. Sie sind eine wirklich gute Mannschaft. Ich mag den Charakter. Hoffentlich sind sie im falschen Bracket, um im Finale aufeinanderzutreffen. Das wäre ein wirklich gutes Finale!“





Augsburger Panther – EHC Red Bull München 2:4

2. Spiel, 2. Sieg für Red Bull München nach dem Re-Start: Ryan Murphy eröffnet das Spiel im 2. Drittel, dann schießen die Münchner bis Mitte des Schlussdrittels eine 4:1-Führung im Derby heraus. Der EHC festigt mit nunmehr 90 Punkten den 3. Platz, während Augsburg im Kampf um die Play-Ins Federn lässt. Der Rückstand auf Rang 10 beträgt nun 6 Zähler.

Markus Eisenschmid, Münchner Torschütze zum 3:1: „Am Anfang sind wir nicht so gut reingekommen. So ein bisschen durchwachsen war es schon bei uns. Aber solche Spiele hat man auch und wir müssen die über die Bühne bringen.“

Eisenschmid hat nur lobende Worte für den 18-jährigen Neuzugang Alberts Smits: „Hut ab vor Alberts! Er ist gestern erst angekommen, hatte turbulente zwei oder drei Tage. Dafür, dass er so ein junger Kerl ist, hat er das super gemacht!“

Das lettische Top-Talent Albert Smits kam von Jukurit Mikkeli aus Finnland nach München. Der Olympia-Fahrer wird beim NHL Draft 2026 als Top-5-Pick gehandelt. MagentaSport Experte Rick Goldmann ist voll des Lobes: „Er war der jüngste Olympia-Fahrer aller Mannschaften. Er hat für Lettland in 4 Spielen 2 Assists gemacht und fast 19 Minuten Eiszeit bekommen. Sein Weg war nicht zufällig. Er ist mit 13 ausgezogen und nach Helsinki gegangen, um besser Eishockey spielen zu lernen, um die optimale Ausbildung zu bekommen. Er ist ein unglaublich ausgeprägter Zwei-Wege-Verteidiger mit 18 Jahren, läuferisch auf exzellentem Niveau – dazu hat er einen spielerischen Moment dabei. Das ist wirklich sehr spannend. Die Entwicklung wird nach Nordamerika in die NHL gehen.“

Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters 5:2

Die Eisbären greifen im Rennen um die Top 6 wieder an! Zwar wird es gegen die Roosters im Schlussdrittel nach dem 2:3 kurz nochmal spannend, doch dann entscheiden Doppelpacker Lester Lancaster und Markus Vikingstad die Partie. Der Rückstand auf den Sechsten, die Pinguins Bremerhaven, beträgt für den Meister aus Berlin nur noch einen Punkt.

Jonas Stettmer, Goalie der Eisbären Berlin: „Es war ein schwieriges Spiel, harte Arbeit von den Jungs. Wir haben ein solides Spiel abgeliefert. […] Wir nehmen jeden Sieg. Das ist das Einzige, was zählt. Ob es solide ist oder wir besser waren, ist egal. In der Liga zählen Punkte. Und die müssen wir jetzt immer mehr abliefern.“

… über die Wichtigkeit, den 6. Platz anzugreifen: „Es ist absolut wichtig. Wir geben alles, um diesen Platz zu erreichen! Natürlich will jeder die 1. Playoff-Runde skippen, um dann mit Vollgas ins Viertelfinale zu starten.“





Pinguins Bremerhaven – Adler Mannheim 1:2 OT

Mannheim siegt auch im 4. Duell in dieser Saison gegen die Pinguins Bremerhaven. Allgemein war es der 5. Sieg aus den letzten 6 Partien. Damit festigen die Adler Platz 2 in der Tabelle. Bei Bremerhaven bleiben die Ergebnisse weiter aus: Es war bereits die 7. Pleite aus den vergangenen 8 Spielen. Der Vorsprung auf Platz 7 beträgt nur noch 1 Zähler.

Maximilian Franzreb, Adler Mannheim: „Das war von Anfang bis Ende ein super Spiel, schnell hoch und runter. Jetzt geht es auf die Zielgerade und jeder kämpft um die letzten Meter.”

… über den 4. Sieg gegen seinen ehemaligen Klub: „Man will immer gegen die Ex-Kollegen gewinnen. Am Ende bin ich dafür da, die Scheibe zu halten. Das klappt gut zurzeit. Wir haben uns in der Overtime das nötige Glück auch erarbeitet. Es war ein Torwartspiel auf beiden Seiten und hat richtig Spaß gemacht. Alle müssen an einem Strang ziehen und dann bin ich guter Dinge für die letzten 6 Spiele.”

Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg 4:0

Straubing feiert den 5. Sieg in Folge und macht damit das Viertelfinale klar. Zudem war es ein großer Schritt in Richtung Heimrecht in den Playoffs. Der Vorsprung auf Platz 5 beträgt nun 4 Punkte. Für Wolfsburg ist es die 2. Niederlage hintereinander. Der Druck der Mannschaften, die hinter den Grizzlys liegen, wird größer.

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: „Wir haben ein Riesenspiel gemacht. Wir waren hungrig, waren voll da in allen Details. Wir wollen weiter unser Spiel aufbauen, jetzt wo es in diese wichtige Zeit der Saison geht. Wir haben noch 6 Spiele übrig, 6 Spiele, um noch besser zu werden. Wir kämpfen um die Platzierungen in der Tabelle, da gibt es einiges, wonach man greifen kann.“

Dresdner Eislöwen – Nürnberg Ice Tigers 3:4

Auch das Spiel nach dem sportlichen Abstieg geht für Dresden verloren. Es ist die 10. Niederlage in Folge. Für Nürnberg ist es ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Playoffs. Mit nun 62 Punkten ist man sogar nur 2 Punkte hinter Platz 8.

Cole Maier, 3 Tore für Nürnberg Ice Tigers: “Das waren sehr wichtige 3 Punkte für uns, besonders nach dem Spiel am Mittwoch. Wir schauen auf die Tabelle und sehen ein sehr enges Rennen, deshalb sind das ganz wichtige Punkte. Wir sind glücklich, dass wir alle 3 mitnehmen konnten.”

Sportlicher Abstieg schon nach 45 von 52 Spieltagen, Prädikat: Kader nicht DEL-tauglich: Nach dem märchenhaften Aufstieg im vergangenen Jahr geht es für die Dresdner Eislöwen direkt wieder zurück in die DEL2. In den verbleibenden Spielen wollen sich die Sachsen erhobenen Hauptes aus der „Bel Etage“ des deutschen Eishockeys verabschieden – mit dem Wunsch auf ein baldiges Wiedersehen. MagentaSport blickt im Beitrag auf die Spielzeit des DEL-Neulings und die Gründe für den Abstieg.





Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt 4:1

Die Wild Wings feiern einen souveränen Sieg, ziehen nach dem zwischenzeitlichen 1:1 davon. In der Tabelle festigen sie mit 63 Punkten den 9. Platz. Die Tore des Spiels im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Y1FaRjVMZE44bi9LbDZWNk1FM2Z4UDhYQ29URTNMUko0S0gydDRCYUs5cz0=

