Das Vorbereitungsprogramm steht: DSC testet in Turnierform und bei 8 weiteren Spielen

Deggendorf. (PM DSC) Für den Deggendorfer SC geht es schon im August wieder zu Testspielen aufs Eis. Zwischen dem 20.08.2022 und 18.09.2022 stehen 8 Vorbereitungsspiele und der Niemeier-Haustechnik-Cup auf dem Programm.

Für die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger geht es nach dem ersten Trainingseinheiten Mitte August im heimischen Stadion, erstmals im Rahmen des schon fast traditionellen Trainingslagers in Österreich am 20.08. und 21.08.2022 aufs Eis. Gegner sind zunächst die Zeller Eisbären und an Tag 2 der EC Kitzbühel.

Nach dem Niemeier-Haustechnik-Cup vom 26.08. bis 28.08.2022, wo es gegen die DEL2-Mannschaften aus Crimmitschau und Selb und den Oberliga-Nord-Vertreter aus Herne geht, steht des Weiteren folgendes Vorbereitungsprogramm auf die Saison 2022/23 fest:

31.08.2022 DSC gegen Zeller Eisbären

02.09.2022 Tölzer Löwen gegen DSC

09.09.2022 Erding Gladiators gegen DSC

11.09.2022 DSC gegen Icefighters Leipzig

16.09.2022 Passau Black Hawks gegen DSC

18.09.2022 DSC gegen Blue Devils Weiden

Das Ticketing für die Vorbereitungsspiele startet zusammen mit dem Vorverkauf der Saisonkarten bereits im Juni.