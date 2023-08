Das Vorbereitungsprogramm des ESV Buchloe ist fix â€“ ebenso der Spielplan fÃ¼r die Bayernliga-Hauptrunde

Artikel anhören Buchloe. (chs) Der Fahrplan des ESV Buchloe für den kommenden Winter steht! Denn neben dem Vorbereitungsprogramm, welches mit dem ersten Heimspiel am...

Buchloe. (chs) Der Fahrplan des ESV Buchloe für den kommenden Winter steht!

Denn neben dem Vorbereitungsprogramm, welches mit dem ersten Heimspiel am 10. September gegen die Devils Ulm startet, hat der Bayerische Eissportverband inzwischen auch den Spielplan für die neue Bayernligasaison bekannt gegeben. Auch hier dürfen die Piraten mit einem Heimspiel in die neue Saison starten, wenn man zum Auftakt am 15. Oktober den ERSC Amberg in der heimischen Sparkassenarena empfängt.

Doch zunächst stehen für die Mannen von ESV-Trainer Christopher Lerchner erst einmal insgesamt sieben Testspiele an, die fast ausnahmslos gegen Teams aus der Region gehen und für Fans somit gleich einen besonderen Reiz haben. Das Highlight dürfte am Samstag, den 16. September, das Heimspiel gegen den Oberligisten ECDC Memmingen sein. Die Indians – früher langjähriger Rivale in der BEL – sind seit Jahren eine feste Größe in der Oberliga und werden inzwischen von Daniel Huhn trainiert, der lange Zeit selbst das Piraten-Trikot getragen hat. Des Weiteren trifft man in der Vorbereitung außerdem auf die Ligakonkurrenten Landsberg und Kempten und auch auswärts auf den ambitionierten Landesligisten ESV Burgau.

Nachdem man sich in der Vorbereitung dann hoffentlich den letzten Feinschliff geholt hat, startet die Bayernligasaison anschließend Mitte Oktober. Wie erwähnt dürfen die Buchloer auch hier mit einem Heimspiel gegen den letztjährigen Halbfinalisten Amberg in die 16 Mannschaften umfassende Bayernliga-Runde starten. Denn neben dem Aufsteiger und Liganeuling EV Dingolfing, der die Absteiger aus Pegnitz und Waldkraiburg ersetzt, sind auch der EHC Klostersee und der Nachbar HC Landsberg wieder in der Bayernliga zurück, nachdem sich beide aus der Oberliga zurückgezogen haben.

Die ohnehin schon stark besetzte Liga ist also qualitativ sicherlich nochmals eine ganze Ecke stärker geworden, auch da viele Teams sich personell weiter enorm verstärkt haben. Die Herausforderungen für die Freibeuter, die sich seit Wochen im Sommertraining auf die neue Spielzeit vorbereiten, werden also gewiss nicht kleiner.

Ziel aller Teams wird sein, sich nach der Hauptrunde möglichst einen der ersten sechs Plätze in der Tabelle zu sichern, denn diese berechtigen zur sicheren Teilnahme an den Viertelfinal-Playoffs. Die Hauptrunden-Plätze 7 bis 10 ermitteln dann in den Pre-Playoffs (Modus: Best of Three) noch die beiden fehlenden Viertelfinal-Teilnehmer. Die Verlierer der Pre-Playoffs, sowie die Hauptrundenplätze 11 bis 16 müssen anschließend in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen. Wer in dieser Einfachrunde am Ende auf dem letzten Platz landet, steigt in die Landesliga ab.

Der Vorbereitungsspielplan im Überblick:

So. 10.09.23 18:00 Uhr ESV Buchloe – VfE Ulm/Neu-Ulm Sa. 16.09.23 18:00 Uhr ESV Buchloe – ECDC Memmingen So. 17.09.23 18:00 Uhr HC Landsberg – ESV Buchloe Fr. 22.09.23 20:00 Uhr ESV Buchloe – ESC Kempten So. 24.09.23 18:00 Uhr VfE Ulm/Neu-Ulm – ESV Buchloe So. 01.10.23 18:00 Uhr ESV Burgau – ESV Buchloe So. 08.10.23 18:00 Uhr ESV Buchloe – HC Landsberg