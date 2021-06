Das Vorbereitungsprogramm der WÃ¶lfe steht

Freiburg. (PM EHCF) Die Mannschaft des EHC Freiburg nimmt bereits Formen an und schwitzt fleißig im Sommertraining. Beim Sonnenschein rund um die Echte Helden...

Freiburg. (PM EHCF) Die Mannschaft des EHC Freiburg nimmt bereits Formen an und schwitzt fleißig im Sommertraining.

Beim Sonnenschein rund um die Echte Helden Arena wirft die kommende Spielzeit bereits ihren Schatten voraus.

Der Fahrplan für die DEL2-Saison 2021/22 steht: ab 01. Oktober geht es wieder um Punkte in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga. Doch bevor in ganz Deutschland um Platzierungen gekämpft wird, steht selbstverständlich die Vorbereitung auf dem Programm, die in diesem Jahr besonders vielfältig ausfällt: regional und international, hochkarätig und immer spannend. Von Ligakonkurrenten über ausländische Erstligisten, Farmteams und Oberligavertretern wird dabei alles geboten, was das Eishockeyherz begehrt.

Besonders groß ist dabei die Hoffnung, dass die Fans wieder mit dabei sein dürfen. Neben insgesamt vier Heimspielen sind dabei auch die drei Auswärtstests dabei, welche perfekt zu den reiselustigen EHC-Fans passen.

Informationen rund um die allgemeine Ticketsituation und den Dauerkartenverkauf werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Die Termine in der Vorbereitung:

31.08, 19:30 Uhr: VEU Feldkirch (A)

04.09, 18:30 Uhr: EV Zug Academy (H)

06.09, 19:30 Uhr: EHC Basel (H)

10.09, 19:30 Uhr: Dornbirn Bulldogs (H)

12.09, 17:00 Uhr: Löwen Frankfurt (H)

24.09, 19:30 Uhr: ECDC Memmingen Indians (A)

26.09, 17:00 Uhr: EV Lindau Islanders (A)