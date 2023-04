Das Trainer-Duo bleibt am Gysenberg!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein geht mit dem Trainer-Duo Tobias Stolikowski und Lars Gerike in die Spielzeit 2023/2024. Die beiden Übungsleiter werden ab...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein geht mit dem Trainer-Duo Tobias Stolikowski und Lars Gerike in die Spielzeit 2023/2024.

Die beiden Übungsleiter werden ab Sommer vom neuen Athletik-Coach Daniel Weber unterstützt, der für den HEV-Fitness-Partner „Fitklusiv“ arbeitet.

Tobias Stolikowski übernahm das Traineramt im November 2022 und erreichte mit dem Herner EV die direkte Playoff-Qualifikation. „Ich kann mich nur bei ihm für die sofortige Übernahme dieser Aufgabe bedanken. Ich bin mit seiner täglichen Arbeit wirklich sehr zufrieden“, sagt Jürgen Schubert. Vor seinem Engagement am Gysenberg war Stolikowski bereits für die Hannover Indians und die Hannover Scorpions tätig. Nun stellt der HEV-Coach seinen neuen Kader nach seinen Wünschen und Vorstellungen zusammen. „Ich freue mich, dass ich weiterhin in Herne Trainer bin“, erklärt Tobias Stolikowski.

Dabei wird er in der kommenden Spielzeit großen Wert auf den Charakter seiner Spieler und der gesamten Mannschaft legen. „Wir müssen nicht das beste Team sein, aber wir müssen die beste Einheit sein. Dann wird es für jeden Gegner schwierig gegen uns zu spielen. Wir müssen alle gemeinsam für das gleiche Ziel arbeiten. Es darf hier keine One-Man-Show werden“, so der alte und neue HEV-Coach weiter.

Lars Gerike ist seit Februar 2019 Assistenz-Coach beim Herner EV. In seiner Zeit als Profi absolvierte der gebürtige Berliner drei DEL-Spiele für die Eisbären. 1996 wechselte er erstmals an den Gysenberg, der ihn in seiner Laufbahn immer wieder gerne aufnahm. War es 2002 die Herner EG, so wechselte Gerike auch 2010 nochmal nach Herne. Zwischendurch ging er unter anderem für die Schalker Haie, die Revierlöwen Oberhausen oder die Füchse Duisburg auf das Eis. „Ich freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Stoli und möchte die Umgestaltung des Teams und die Entwicklung des Vereins gerne weiter vorantreiben. Ich werde mit allen meinen Möglichkeiten den Cheftrainer, das Team und den gesamten Verein unterstützen“, ist auch Lars Gerike bereits jetzt voller Tatendrang.

Mittlerweile ist er seit mehr als vier Jahren im Trainerteam der Miners tätig. Die Ausführung dieser oft stressigen Arbeit ist ihm umso höher anzurechnen, da Gerike noch einem Vollzeit-Job außerhalb des Eishockey-Sports nachgeht. „Lars hat gerade in der abgelaufenen Saison wieder einmal unter Beweis gestellt, was für ihn Charakter und Vereinstreue bedeuten“, so der HEV-Geschäftsführer. „Wir können uns in Herne sehr glücklich schätzen, zwei hervorragende Trainer zu haben“.

Daniel Weber ist der neue Athletik-Coach

Daniel Weber wird die beiden Trainer ab dem Trainingsstart im August als neuer Athletik-Coach unterstützen. Er arbeitet beim HEV-Fitness-Partner „Fitklusiv“ und wird gemeinsam mit den Trainern das Off-Ice-Programm entwickeln. Teile dieser Trainingspläne werden die HEV-Spieler dann auch in den Fitklusiv-Räumlichkeiten an der Dorstener Straße 24c in Herne absolvieren.

