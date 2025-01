Das Topteam der Bietigheim Steelers ist zu Gast in der BPM-Arena

Lindau. (EVL) Die Islanders stehen nach dem starken 5:1-Sieg unter der Woche beim SC Riessersee, mit einigem Selbstvertrauen vor zwei weiteren harten Aufgaben.

Am Freitag (31. Januar / 19:30 Uhr) kommt das Topteam der Bietigheim Steelers zum zweiten Mal in die BPM-Arena. Am Sonntag (02. Februar / 18:00 Uhr) müssen die Lindauer dann noch zum weiten Auswärtsspiel bei den Höchstadt Alligators. Beide Spiele können, wie gewohnt, live und kostenpflichtig bei SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

Am Freitag wartet ein extrem harter Brocken auf die Islanders, denn dann empfangen die Inselstädter das zweite Mal in dieser Spielzeit die Steelers aus Bietigheim. Diese stehen aktuell punktgleich mit dem Tabellenführer Heilbronner Falken, auf Platz zwei der Tabelle. Entsprechend motiviert wird der Gast auch am Bodensee zu erwarten sein, denn im Fernduell mit Heilbronn will sich keiner der beiden einen Ausrutscher erlauben.

Auch wenn den EV Lindau Islanders am zweiten Spieltag im Heimspiel schon ein Husarenstück gelang und der DEL2-Absteiger mit 5:4 besiegt werden konnte, gehen die Baden-Württemberger dennoch als klarer Favorit in dieses Spiel. Aber wie Ende November wollen die Lindauer den Steelers wieder ein unangenehmer Gegner sein und diesen Coup womöglich erneut schaffen. Im ersten Spiel in Bietigheim Spiel verpasste man das nämlich nur sehr knapp, als man sich mit 2:4 geschlagen geben musste. Beim zweiten Duell im Ellental war dann für die Lindauer aber nicht zu holen und man verlor trotz ausgeglichenem zweiten und dritten Drittel deutlich mit 1:6. Dass man gegen die Topteams der Liga aber bisher meist sehr stark agierte, dürfte den Lindauern, nach dem Sieg unter der Woche, zusätzliches Selbstvertrauen geben.

Mit Olafr Schmidt und Ex-Islanders-Goalie David Zabolotny haben die Steelers auf der Torhüterposition ein extrem starkes Duo. Die besten Feldspieler im Team des DEL2-Absteigers ist das tschechische Duo aus Marek Racuk und Erik Nemec. Sie sind die aktuellen Topscorer der Steelers. Ihnen folgen Tyler McNeely, Christoph Kiefersauer und Alexander Preibisch, sowie in der Folge einige weitere Spieler mit fast identischen Scorerzahlen. Man sieht also, dass die Bietigheimer ein enorm ausgeglichenes Team aufbieten. Da muss für die Islanders alles optimal laufen, um etwas Zählbares zu mit nach Hause nehmen zu können. Wenn man aber 60 Minuten konzentriert arbeitet, vor dem Tor nicht lange fackelt und auch defensiv kompakt steht, ist eine solche Überraschung wie im September mit den Heimfans im Rücken womöglich wieder möglich.

Am Sonntag geht es dann noch zu einer weiten Auswärtsfahrt, wenn man ins mittelfränkische Höchstadt zu den langjährigen Rivalen der Alligators reist. Die bisherigen Duelle in dieser Saison hatten es schon wieder in sich. Einen Sieg gegen Höchstadt gab es Ende Oktober, als die Inselstädter die Alligators in der BPM-Arena klar mit 7:2 bezwangen. Ende November mussten sich die Islanders trotz zweimaliger Führung in Franken mit 2:3 geschlagen geben. Im zweiten Heimspiel am Bodensee vor gut drei Wochen, gaben die Islanders in einem ab der 55. Minute wilden Spiel, leider zwei Punkte ab, als man nach einer 5:2 Führung in der Overtime noch 5:6 verlor.

Dies aber ist mittlerweile abgehakt und die Lindauer möchten sich für diese Niederlage entsprechend revanchieren und wichtige Punkte aus Höchstadt entführen, denn mit einem möglichen Sieg der Islanders wird das Mittelfeld der Oberliga Süd wieder enger und noch spannender als es bisher sowieso schon ist. Einfach wird das Unterfangen aber nicht, denn die Alligators sind sehr heimstark. Die Mannschaft verfügt über ausgesprochen viel Potential, wie die Islanders und das eine oder andere Spitzenteam schon feststellen mussten. Spieler wie Anton Seewald, Martin Vojcak, Dimitri Litesov, Klavs Planics, Jake Bloem oder Jake Fardoe verfügen über jede Menge Erfahrung auf dem Eis.

Und wie immer, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, geht es meist um viel in der Tabelle und so wird es sicherlich auch diesmal wieder heiß hergehen. Beste Beispiele sind das dramatische Finale um die Bayernliga-Meisterschaft 2015, mit dem besseren Ende für die Lindauer oder auch die Pre-Playoff-Duelle der vergangenen Saison.

Einen kurzen Ausblick wollen die Islanders schon auf das Heimspiel gegen den EV Füssen am kommenden Dienstag (04. Februar / 19:30 Uhr) geben. Hier werden die Islanders den „Spezltag“ veranstalten. Alle Dauerkartenbesitzer können zu diesem Spiel einen Freund oder eine Freundin – auf gut bayerisch einen „Spezl“ – kostenlos mit ins Eisstadion bringen. Damit wollen die Islanders die treuesten Fans und Unterstützer belohnen. Der kostenlose Eintritt der zusätzlichen Person, gilt nur für einen Stehplatz.

