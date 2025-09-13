Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Das sind in der Saison 25/26 die Kapitäne der 14 DEL-Klubs
! +DEL

Das sind in der Saison 25/26 die Kapitäne der 14 DEL-Klubs

13. September 20251 Mins read106
Moritz Müller ist seit Jahren Kapitän in Köln und zugleich das Gesicht des Klubs. Darüberhinaus war er auch Kapitän in der Nationalmannschaft - © Sportfoto-Sale (DR)
Neuss. (EM) Die Mannschaftskapitäne der 14 Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga füllen in ihren Teams eine ganz besondere Rolle aus.

Sie fungieren als Sprachrohr zwischen Team und Offiziellen, sind während der Spiele offiziell berechtigt mit den Schiedsrichtern über Regelauslegungen oder Entscheidungen zu sprechen, haben eine besondere Vorbildfunktion auf und neben dem Eis und sind natürlich auch ein besonders wichtiges Bindeglied innerhalb der Mannschaft.

Auf dem Eis leben sie Einsatzbereitschaft, Disziplin und Teamgeist vor.

Das „C“ auf der Brust steht für Anerkennung, Respekt und Vertrauen durch Trainer und Mitspieler.
Der Kapitän repräsentiert den Verein nach außen und wird oft als Gesicht der Mannschaft wahrgenommen.

Nachfolgend haben wir alle 14 Teamkapitäne der Penny DEL Saison 25/26 in einer Fotostrecke aufgelistet.

Die Kapitäne aller 14 DEL-Klubs

2426
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Previous post Neues Trainerduo und viel Elan: U20 schickt schlagfertige Truppe aufs Eis

