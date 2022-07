Das sind die Outfits der LÃ¶wen Frankfurt fÃ¼r die DEL Saison 2022/2023

Frankfurt. (PM Löwen) Ab dieser Saison brüllt mit den Löwen aus Frankfurt wieder ein hessischer Club in der höchsten deutschen Eishockey-Spielklasse. Die neue Saison...

Frankfurt. (PM Löwen) Ab dieser Saison brüllt mit den Löwen aus Frankfurt wieder ein hessischer Club in der höchsten deutschen Eishockey-Spielklasse.

Die neue Saison startet deshalb nicht nur mit jeder Menge Vorfreude, dass das Rudel endlich wieder vor seinen eishockeybegeisterten Fans spielen darf – die neue Saison startet natürlich auch mit neu gestalteten Löwen-Jerseys!

Herkunft und Tradition der Löwen spiegeln sich dabei auch in den Trikots für die neue Spielzeit wider: Die Farbgebung in Schwarz, Weiß und Orange entspricht dem Löwen-Look. Auf den Ärmeln der Heim- und Auswärtstrikots befindet sich zudem eine moderne Interpretation des für Apfelweingläser typischen Rauten-Musters. Sozusagen ein „Geripptes“ für die Löwen.

Knallig kommt das Ausweichtrikot, das sogenannte Third-Jersey, daher: das Design des hauptsächlich in Orange gehaltenen Trikots mit der stilisierten Löwen-Mähne ist eine Hommage an die Gründerzeit der Löwen (1991).

Das Warm-up-Jersey komplettiert den diesjährigen Trikotsatz. Ähnlich wie bei den Heim- und Auswärtstrikots, mit ihrem modernen, gerippten Muster, wurde dabei eine weitere Ikone der hessischen Apfelwein-Kultur in Szene gesetzt: Der Bembel.

Denn vom Bembel ins Gerippte, das ist bekanntermaßen der Weg, den Apfelwein nehmen muss, bevor er mit Genuss getrunken werden kann – bei den Trikots wird diese Reihenfolge ebenfalls eingehalten!

Mit diesen vier „guude Stöffche“ meldet sich das Frankfurter Eishockey mit den Löwen Frankfurt nun zurück in der 1. Liga!

Die Trikots wurden erneut entworfen von Jan Langela.

Ausrüster ist unverändert CCM, die Trikots werden weiterhin von Jersey53 produziert.

