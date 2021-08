Das sind die neuen Trikots der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Seit gut einer Woche befinden sich die Profis der Straubing Tigers im Vorbereitungsmodus auf die Saison 2021/22, am kommenden Wochenende finden...

Straubing. (PM Tigers) Seit gut einer Woche befinden sich die Profis der Straubing Tigers im Vorbereitungsmodus auf die Saison 2021/22, am kommenden Wochenende finden die ersten Vergleiche mit den Gastmannschaften des diesjährigen Gäubodencups im Eisstadion am Pulverturm statt.

Bereits vor etwa einem Monat wurde mit der „KOCH Edition #2“ der neue Spielerhelm der niederbayerischen Eishockey-Cracks vorgestellt, nun folgen die brandneuen Jerseys.

Traditionell sind die neuen Jerseys in den Clubfarben blau und weiß gehalten, das grundlegende Design ist geprägt von klarer Linienführung und schnörkellosen Gestaltungselementen. Bei der Home-Version dominiert das dunkle Mitternachtsblau mit farblichen Akzenten in eisweiß und kornblau. Analog dazu präsentiert sich das Away-Jersey in der Grundfarbe Eisweiß mit Details in den Farben Mitternachtsblau und ebenfalls Kornblau. Im unteren Torso-Bereich der Vorderseite befindet sich das neue Logo der Straubing Tigers, hinzu kommen die Partnerlogos von „Stoffel Holding“, „Haller Gruppe“, „Stahl Maschinenbau“, „TriSpa“ und „Deutsche Technoplast“ sowie das Logo der PENNY DEL. An den Ärmeln präsentiert sich unterhalb der Spielernummer Hauptsponsor „Richter + Frenzel“, auf der Rückseite des Trikots befindet sich oberhalb von Spielernummer und -namen das Logo von Sponsor „Max Bögl“.

„Das neue Trikotdesign stellt in seiner schlichten Klarheit unser neues Logo exzellent in den Vordergrund. Das war uns besonders wichtig und diese Anforderung haben Maximilian Schötz und Florian Winterl von www.farbschliff.com, wie gewohnt, hervorragend umgesetzt. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Besonderer Dank geht auch an unseren langjährigen Trikotproduzenten Jersey53“, sagt Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers.

Die Jerseys sind wie gewohnt als Authentics (Logo, Spielername und -nummer sind aufgestickt) sowie als Fantrikot erhältlich und können ab sofort rund um die Uhr im Onlineshop der Straubing Tigers unter www.straubing-tigers-shop.de bestellt werden. Auch im Fanshop im Eisstadion am Pulverturm sind die Trikots ab sofort zu den jeweiligen Öffnungszeiten erhältlich.