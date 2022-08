Das sind die Eispiraten-Trikots 2022/23

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau präsentieren ihre Heim- und Auswärtstrikots für die Saison 2022/23 und gehen mit einem neuen Look in die 10....

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau präsentieren ihre Heim- und Auswärtstrikots für die Saison 2022/23 und gehen mit einem neuen Look in die 10. DEL2-Saison!

Bei den Designs spielen die Schlagworte Tradition, Gegenwart und Heimatbezug – zur Stadt Crimmitschau und dem kompletten Freistaat Sachsen – eine große Rolle. Im Fanshop werden die Trikots aller Voraussicht nach ab Mitte September verfügbar sein.

Stadtsilhouette ziert die neuen Heimtrikots

Ihre Heimspiele werden die Eispiraten zukünftig wieder in einem klassisch roten Trikot bestreiten. Dieses besticht in dieser Serie vor allem durch die große Silhouette der Stadt Crimmitschau auf der Vorder- und der Rückseite des Jerseys sowie durch einen schwarzen Sattel, der von einem breiten weißen Streifen von der eigentlichen Hauptfarbe getrennt wird. Der weiß-schwarze Abschluss an den Ärmeln komplettiert schließlich den klassischen Look in den drei Vereinsfarben. Beim neuen Heimtrikot darf natürlich auch die direkte Verbindung zur Heimat nicht fehlen: Am Bund der neuen Arbeitskleidung sind ist so auch der Spruch „Für ganz Crimmitschau – Die Eispiraten auf Beutezug“ aufgebracht.

Wiederkehr der Farbe Grün als Hommage und Symbolik

Dies spiegelt sich ebenso auf den neuen, weißen Auswärtstrikots wider, in welchen die Cracks der Westsachsen auf fremden Eis ordentlich aufmischen wollen. Besonders an den neuen Jerseys ist dabei, dass die Farbe Grün, die in den vergangenen Jahren gar nicht beachtet wurde, wieder mehr ins Geschehen rückt. Die Wiederkehr der Farbe der Hoffnung soll zum einen eine Hommage an frühere Tage sein, als die ehemaligen Stars des ETC Crimmitschau in der Bayernliga und in der Hacker-Pschorr-Liga während der 90er-Jahre auf Punktejagd gingen. Zum anderen symbolisieren die grünen Streifen, welche ebenso durch rote und schwarze Streifen begleitet werden, den Bezug zum Freistaat Sachsen, der Heimat der Eispiraten Crimmitschau.

„Haben uns von Trikots aus der Vergangenheit inspirieren lassen!“

„Wir haben uns bei den Designs von Trikots aus der Vergangenheit inspirieren lassen, da gerade die Tradition und die damit einhergehende Identifikation in Crimmitschau für viele Fans, Gönner und Förderer unglaublich wichtig ist“, erklärt Aaron Frieß, der sich für die neuen Designs verantwortlich zeigt. Produziert wurde die neue Spielkleidung schließlich von der Finzel & Schuck GmbH in Limbach-Oberfrohna, welcher ein kompetenter und regionaler Partner im Bereich Merchandising sowie Werbemittel- und Modeproduktion ist. „Wir hoffen, dass die neuen Jerseys gut bei den Fans ankommen. Natürlich ist es kaum möglich, den Geschmack aller Leute zu treffen, denken aber, dass wir unter den Mottos Tradition, Gegenwart und Heimatbezug einen weiteren guten Schritt in diesem Bereich machen konnten“, so Frieß. Weiterhin in der Produktion sind aktuell noch die Warmup-Trikots für die kommende Spielzeit, welche identisch zum Vorjahr, im „Let’s Get Crazy“-Design, daherkommen.

Verkauf in den Shops erfolgt voraussichtlich Mitte September

Die Fantrikots werden voraussichtlich zum Start der Hauptrunde, also Mitte September, auch über die Shops der Eispiraten in den Verkauf gehen. Bis dahin müssen sich die Anhänger der Westsachsen noch ein klein wenig gedulden – oder aber sie sichern sich eines von mehreren rabattierten Trikots aus den Vorjahren. Die nächste Chance im Stadion bietet sich bereits zum morgigen ersten öffentlichen Training (Freitag, 19. August), welches 19:00 Uhr im Anschluss an den offiziellen Media Day startet.