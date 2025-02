Das schwerste Spiel aller Zeiten! Wie die EisbÃ¤ren, Fans und Gegner NÃ¼rnberg den Tod von Tobias Eder im „Wettkampf-Modus“ verarbeiten

Berlin. (PM MagentaSport) Es war Spiel 1 nach dem Tod von Tobias Eder – Tränen, noch immer tiefe Betroffenheit und Trauer, ein schwerer Gang aufs Eis für die Berliner Eisbären und den Gegner Nürnberg.

Die Fans legten Blumen und Kerzen vor der Halle nieder. „Wettbewerbs-Modus“ – wie soll das gehen? „Ich bewundere unsere Jungs, die Geschäftsstelle und unsere Trainer so sehr. Die müssen aufs Eis, die müssen weiterarbeiten und die müssen versuchen, das Geschehene irgendwie auszublenden. Natürlich geht das nicht. Wenn sie auf dem Eis sind, mag das kurz, für 45 Sekunden, funktionieren. Aber doch nicht jetzt in der Kabine. Das ist unfassbar schwierig“, erklärte Berlins Geschäftsführer Thomas Bothstede. Die Eisbären gewannen 2:1 gegen Nürnberg. Thomas Bothstede verlas nach dem Spiel eine berührende Nachricht von Tobias Eders Vater

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 2:1

Die Eisbären gewinnen. Aber selten zuvor rückte ein Ergebnis derart in den Hintergrund. Die Partie stand ganz im Zeichen von Tobi Eder. Kai Wissmann erzielte den Siegtreffer für das Aubin-Team im 2. Drittel, die sich mit diesem Resultat von den Mannheimern absetzen.

Thomas Bothstede, Geschäftsführer Berlin, in einer Rede nach dem Spiel an die Fans: „Das ist das schwerste Heimspiel gewesen, was wir uns vorstellen können. Ich möchte euch eine WhatsApp kurz vorlesen, die kam genau nach der Choreo von einem Herren, der Robert Eder heißt. Das ist der Vater von Tobi. Der schreibt einfach nur „Unfassbar“ mit einem riesigen Herzen. Glaubt mir, mir zittern selten die Knie oder die Hände. Das tun sie jetzt. Ich möchte mich im Namen der Familie Eder, im Namen sämtlicher Spielerfrauen und Freundinnen und im Namen der gesamten Eisbären und der Mannschaft bei euch bedanken. Das ist wirklich einmalig!“

Emotionale Szenen in Berlin: Die Eisbären verabschieden sich von Tobias Eder. Viele Fans haben Tränen in den Augen.









Nach dem Spiel gibt es „Tobi Eder“-Sprechchöre. Die Eisbären sind sichtlich ergriffen.

Thomas Bothstede, Geschäftsführer Berlin, emotional in der Drittelpause: „Es ist das erste Mal, dass ich mit wackligen Beinen hier stehe und auf dem Weg hierher so ein bisschen Respekt und Angst hatte.“

…über die Zeremonie für Tobi Eder: „Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken gemacht. Vor allem haben wir mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit der Familie, mit der Mannschaft. Wir haben nichts gemacht, was die Mannschaft nicht wollte. Auf diesem Wege möchte ich mich nochmal bei der DEG bedanken, bei Red Bull München, bei der Liga, auch bei Nürnberg, dass alle sofort gesagt haben: Hey, ihr macht und wir machen alles mit.“

…über den Zusammenhalt in der Eishockeyfamilie: „Es gibt hier kein richtig oder falsch. Was man bedenken muss, ist, dass wir nicht nur von einem Eishockeyspieler sprechen, sondern von einem Menschen. Da ist eine Familie, die jetzt ohne Tobi ist. Da ist eine Verlobte, da ist ein Bruder, da sind Geschwister. Da sind in der Kabine Freunde. Und nicht nur hier in der Kabine, sondern überall in Deutschland. Und diese Anteilnahme ist unglaublich. Da zeigt sich dann auch, dass in dem Fall so ein Eishockeyspiel oder eine Strafe oder ein Tor völlig egal ist, völlig egal.“

…über die Tränen von Ty Ronning beim 1:0: „Ich bewundere unsere Jungs, die Geschäftsstelle und unsere Trainer so sehr. Die müssen aufs Eis, die müssen weiterarbeiten und die müssen versuchen, das Geschehene irgendwie auszublenden. Natürlich geht das nicht. Wenn sie auf dem Eis sind, mag das kurz, für 45 Sekunden, funktionieren. Aber doch nicht jetzt in der Kabine. Das ist unfassbar schwierig.“

…wie sie den Tod von Tobi Eder verarbeitet haben: „Wenn du mich fragst, wie bekommt man das hin? Man bekommt es nicht hin. Man holt sich Hilfe. Wir haben mit Markus Flemming sowieso schon einen Mentaltrainer, einen Sportpsychologen bei uns. Aber, da bin ich ganz ehrlich, wir haben uns weitere Hilfe geholt. Wir bieten das der Geschäftsstelle, der Mannschaft, der Familie, den Freundinnen, den Frauen an. Anders ist es sehr, sehr schwer hinzubekommen.“ Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QTJZZUh1ZkN6Wm1vWEE5MUxVTmdCMWk1YWxyZHA4V1RheDlMZEtTQVFkUT0=

Sven Felski, MagentaSport-Experte und Ex-Spieler Berlin: „Ich glaube, das, was die Jungs machen, ist einzigartig. Du willst versuchen, ein Stück weit wieder in den normalen Rhythmus reinzukommen. Aber das ist einfach unmöglich. Wenn man jemanden in der Familie verliert oder im Eishockey, ist das echt nicht einfach und da muss ich den Hut vor jedem Einzelnen ziehen, der da auf dem Eis steht.“

…über die Dauer, wie lange es braucht, das Ereignis zu verkraften: „Man funktioniert irgendwie. Aber das ist alles intuitiv. Der eine kriegt es besser gelöst, der andere nicht so gut. Da muss man sich wirklich untereinander unterstützen. Das macht die Eishockeyfamilie in Berlin und sicher auch in ganz Deutschland.“

Ty Ronning bringt die Eisbären mit seinem 26. Saisontor in Führung. Seine Gedanken sind aber sofort bei Tobi Eder. Berlins Toptorschütze muss bei Eders Lieblingssong „Viva La Vida“ die Tränen unterdrücken.

