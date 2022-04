Das Schweizer Aufgebot fÃ¼r die U18-Weltmeisterschaft steht

Zürich. (PM SIHF) Am Samstag beginnt für die U18-Nationalmannschaft mit dem Startspiel gegen Finnland die Weltmeisterschaft in Kaufbeuren/Landshut (GER). Die Spieler im WM-Aufgebot und...

Zürich. (PM SIHF) Am Samstag beginnt für die U18-Nationalmannschaft mit dem Startspiel gegen Finnland die Weltmeisterschaft in Kaufbeuren/Landshut (GER).

Die Spieler im WM-Aufgebot und der Staff um Head Coach Marcel Jenni sind gestern an den Spielort in Kaufbeuren gereist.

Am gestrigen Ostermontag ist die U18-Nationalmannschaft von Zürich mit dem Car nach Kaufbeuren (GER) gereist. Headcoach Marcel Jenni hat nach zweiwöchiger Vorbereitung in der Schweiz 25 Spieler (drei Torhüter, acht Verteidiger, 14 Stürmer) für die Weltmeisterschaft aufgeboten.

Nach der Ankunft stehen von heute bis und mit Freitag mehrere Trainingstage und ein letztes Vorbereitungsspiel gegen Kanada auf dem Programm. Anschliessend trifft das Schweizer Team in der Gruppenphase der WM auf Finnland (23. April), Schweden (24. April) und Lettland (26. April). Aufgrund des Ausschlusses der Teams aus Russland und Weissrussland wird die WM in diesem Jahr mit acht Teams durchgeführt. Die Schweiz ist also bereits für den Viertelfinal am 28. April qualifiziert und es wird keinen Absteiger geben.

«Wir freuen uns sehr auf die WM. Wir haben ein hungriges Team, das garantiert alles für die Schweiz geben wird. Die WM ist für jeden einzelnen Spieler eine wichtige Erfahrung und Möglichkeit, sich international zu präsentieren. Gleichzeitig wollen wir als Team näher zur Spitze aufschliessen und unsere Erfahrungen aus den letzten Turnieren wie dem Hlinka Gretzky Cup oder der letztjährigen WM in Dallas konsequent umsetzen», sagt Head Coach Marcel Jenni.

WM-Aufgebot U18-Nationalmannschaft

Torhüter (3): Alessio Beglieri (EHC Biel-Bienne), Diego Leuenberger (SC Bern), Loris Uberti (Lausanne HC).

Verteidiger (8): Gaël Christe (EHC Biel-Bienne), Louis Füllemann (SC Bern), Ryan Mazzola (HC Lugano), Nick Meile (SC Bern), David Moser (EHC Biel-Bienne), Eric Schneller (Rögle BK / SWE), Simone Terraneo (HC Ambri-Piotta), Yann Vögeli (EHC Biel-Bienne).

Stürmer (14): Kelian Fiebiger (Genève-Servette HC), Noah Greuter (EHC Kloten), Antoine Guignard (Genève-Servette HC), Pascal Kilchenmann (SCL Tigers), Janick Liechti (SCL Tigers), Alessandro Lurati (HC Lugano), Finn Naber (SCL Tigers), Maurice Pauli (SCL Tigers), Cyril Pont (Lausanne HC), Mattheo Reinhard (EHC Biel-Bienne), Julien Rod (Drummondville Voltigeurs / QMJHL), Thierry Schild (SC Bern), Grégory Weber (SC Bern), Kevin Zürcher (SC Bern).

Spielplan U18-Weltmeisterschaft

23.04.2022 14:30 Finnland – Schweiz

24.04.2022 18:30 Schweden – Schweiz

26.04.2022 14:30 Schweiz – Lettland

28.04.2022 tbd Schweiz – tbd