Das Schweizer Aufgebot fÃ¼r den Hlinka Gretzky Cup steht

Zürich. (PM SIHF) Vom 1. bis am 12. August 2024 nimmt die U18-Nationalmannschaft am prestigeträchtigen Hlinka Gretzky Cup im kanadischen Edmonton teil.

Head Coach Fabio Schumacher hat drei Torhüter, acht Verteidiger und 13 Stürmer nominiert.

Nach einer einwöchigen Vorbereitung in Davos, wo neben zahlreichen Trainingseinheiten auch zwei Testspiele gegen Tschechien ausgetragen wurden, fliegt die U18 am Schweizer Nationalfeiertag nach Kanada. Vor dem Turnierauftakt bestreitet die Schweiz am 3. August 2024 ein weiteres Testspiel gegen die deutsche Auswahl, ehe es dann zwei Tage später ernst gilt und die Schweiz in der Gruppe A auf Kanada (6. August 2024), Schweden (7. August 2024) sowie die Slowakei (8. August 2024) trifft. In der anderen Gruppe befinden sich Deutschland, Finnland, Tschechien sowie die USA. Die Final- und Klassierungsspiele finden am Freitag, 9. August 2024, sowie am Samstag, 10. August 2024, statt.

«Der Hlinka Gretzky Cup ist das renommierteste Einladungsturnier der Welt und wir freuen uns extrem, uns mit den besten U18-Nachwuchsauswahlen der Welt zu messen. Dies wird unseren jungen Spieler in ihrer Entwicklung enorm helfen und uns Coaches wertvolle erste Erkenntnisse im Hinblick auf die U18-WM liefern», so Cheftrainer Fabio Schumacher, der im zweiten Jahr des Rotationsprinzips steht und sein Team auch an die U18-WM führt.

Der Spielplan in der Übersicht

• Montag, 5. August 2024, 19:30 Uhr* /

Dienstag, 6. August 2024, 03:30 Uhr (Schweizer Zeit): Kanada – Schweiz

• Dienstag, 6. August 2024, 17:30 Uhr* /

Mittwoch, 7. August 2024, 01:30 Uhr (Schweizer Zeit): Schweiz – Schweden

• Mittwoch, 7. August 2024, 17:30 Uhr* /

Donnerstag, 8. August 2024, 01:30 Uhr (Schweizer Zeit): Slowakei – Schweiz

* Lokalzeit

Das Aufgebot im Detail

Torhüter (3): Matia Birchler (EV Zug), Gian-Andri Steinmann (HC Davos), Jovin Trachsel (SCL Tigers)

Verteidiger (8): Simon Bär (SCL Tigers), Gaël Haas (Lausanne HC), Saro Heyer (SCRJ Lakers), Nik Lehmann (SCL Tigers), Luca Nappiot (EHC Biel-Bienne), Flavio Sauser (EV Zug), Filippo Schmidt (GCK/ZSC Lions), Guus Van der Kaaij (HC Davos)

Stürmer (13): Niklas Aebli (HC Davos), Mike Aeschlimann (SCL Tigers), Noél Blaha (SCL Tigers), Arthur Dandois (Fribourg-Gottéron), Moritz Hasler (SCL Tigers), Jan Kneubühler (Täby HC / SWE), Lucien Lehmann (EV Zug), Jeremiah Mundy (HC Davos), Lauro Peter (GCK/ZSC Lions), Florian Schenk (Saint John Sea Dogs / QMJHL), Matti Schmid (HC Davos), Lars Steiner (Rouyn-Noranda Huskies / QMJHL), Daniele Wagner (AIK / SWE)