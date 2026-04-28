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Das sagt NHL-Star Moritz Seider zu einer möglichen WM-Teilnahme für Deutschland

28. April 20261 Mins read129
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Moritz Seider von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
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Mannheim. (EM) Am Rande des dritten DEL Finalspiels zwischen den Adlern Mannheim und den Eisbären Berlin war Nationalverteidiger Moritz Seider bei MagentaSport in der ersten Drittelpause zu Gast.

Natürlich wurde der Verteidiger von den Detroit Red Wings die Frage aller Fragen für Deutschlands Eishockeyfans gestellt. Wird Moritz Seider nach dem Verpassen der NHL-Playoffs bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz die Schlittschuhe für Deutschland schnüren?

Der 25- jährige erklärte: „Erstmal will man natürlich immer spielen. Ich glaube das hat jeder Eishockeyspieler bis jetzt immer sehr deutlich gemacht, dass wir immer gerne für die Nationalmannschaft spielen. Während der Saison werden kleine Verletzungen sehr klein gehalten, die sich dann aber als größer entpuppen. So ist es jetzt auch passiert. Man muss halt schauen, dass man bis dahin rechtzeitig fit wird. Deswegen bin ich auch schon hier. Wahrscheinlich wäre ich sonst nicht in Mannheim. Ich versuche mich jetzt gut darauf vorzubereiten und würde immer gerne spielen. Aber das hängt natürlich auch davon ab, was der Körper macht. Dann wäre es natürlich das große Ziel in Mannheim hier die letzte Vorbereitungsphase mitzumachen. Das ist jetzt aber noch in den Sternen. Der Austausch ist aber super. Man muss ja auch ehrlich sein: Ich glaube, egal wer von drüben kommt steht im Saft. Wir haben alle 82 Spiele gespielt und es ist alles gut.“

Und mit Blick auf das letzte DEB WM-Vorbereitungsspiel in Mannheim am 10. Mai gegen de USA: „Es wäre natürlich so ein Full-Corcle-Moment. Man hat hier sein erstes Länderspiel gemacht, man hat hier hier die erste Meisterschaft gewonnen und man weiß nicht, wie oft man noch die Chance hat in der SAP-Arena zu spielen. Für mich ist es immer besonders und da möchte man jede Chance wahrnehmen.“

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