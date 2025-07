Das sagt Iserlohns „KÃ¶nigstransfer“ Daniel Fischbuch Ã¼ber seinen Wechsel zu den Roosters

Iserlohn. (MK) Nein, wirklich überraschend kam die Meldung der Iserlohn Roosters zur Verpflichtung von Nationalstürmer Daniel Fischbuch nicht mehr.

Und dennoch kann man ihn wohl als bisherigen „Königstransfer“ der Roosters in der aktuellen Transferperiode bezeichnen.

Daniel Fischbuch bringt die Erfahrung aus 680 DEL-Spielen mit an den Seilersee. Außerdem konnte der 31- jährige sich mit Düsseldorf, Berlin und Mannheim insgesamt neun Mal für die Playoffs qualifizieren. Kein Wunder, dass er keinen Hehl daraus macht die lukrative Endrunde auch mit den Roosters anpeilen zu wollen. Darüber hinaus will er alles daransetzen sich in den DEB-Kader für die olympischen Winterspiele im kommenden Februar zu kämpfen.

Im Pressegespräch am Mittwoch erklärte der gebürtige Bad Friedrichshaller, dass er eigentlich nach Düsseldorf, wo der zweifache Familienvater seinen Lebensmittelpunkt hat, zurückkehren wollte. Der Abstieg der Düsseldorfer EG ließ ihn aber wieder „frei“ werden. Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier, der Fischbuchs erste Schritte im Seniorenhockey als Trainer in Duisburg 2011 begleitete, sah schnell eine Chance den flinken Stürmer in die Waldstadt zu losten. Nach offenbar langen Verhandlungen ist dieses Vorhaben nun von Erfolg gekrönt.

Bei den Roosters soll und will er sofort Verantwortung auf und neben dem Eis übernehmen. Die Vorfreude den lautstarken Anhang nun nicht mehr als Gegner zu spüren ist schon jetzt groß.

Bis es in knapp drei Wochen auf dem Eis so richtig losgeht, bereitet er sich individuell im Gym von Ex-DEL Profi Patrik Buzas vor. Mit Jakub Borzecki, Taro Jentzsch, Noel Safran und Hendrik Hane trifft er am Seilersee auf ehemalige Weggefährten.

Eishockey-Magazin konnte mit Daniel Fischbuch am Mittwoch ein kurzes Interview führen.

Daniel Fischbuch im Interview

