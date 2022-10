Das sagt Iserlohns Headcoach Greg Poss zum 2:1 Kampf-Sieg gegen starke Grizzlys Wolfsburg

Iserlohn. (MK) Eine zu jeder Zeit spannende und hart umkämpfte Partie gewannen die Iserlohn Roosters knapp mit 2:1 gegen Wolfsburg. Nach Baileys Führungstreffer (6.)...

Iserlohn. (MK) Eine zu jeder Zeit spannende und hart umkämpfte Partie gewannen die Iserlohn Roosters knapp mit 2:1 gegen Wolfsburg.

Nach Baileys Führungstreffer (6.) im Powerplay, ließ Streu mit seinem ersten Saisontor für die Roosters nur 137 Sekunden später das 2:0 folgen.

Wolfsburg kämpfte und drängte nach dem Anschlusstreffer durch Murray (13. PP) auf den Ausgleich. Iserlohn wankte, fiel aber nicht. Auch deshalb, weil Weitzmann im Tor eine starke Partie bot.

Iserlohns vierte Reihe mit den „jungen Wilden“ Broda, Proske und Rutkowski machte dazu einen hervorragenden Job.

Am Sonntag treten die Roosters in München an, Wolfsburg empfängt Bietigheim.

Im Video das Statement von Iserlohns Headcoach Greg Poss

Fotostrecke zum Spiel

Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg © Sportfoto-Sale (JB)