Das sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan zur Verlängerung mit Myles Powell und Riley Sheen

Ingolstadt. (PM ERC) Der ERC Ingolstadt kann auch in der kommenden Saison auf ein offensivstarkes Duo bauen.

Myles Powell und Riley Sheen haben ihre Verträge beim Playoff-Viertelfinalisten der PENNY DEL (Deutsche Eishockey Liga) um ein weiteres Jahr verlängert.

Seit ihrem Wechsel zu den Panthern im Sommer 2024 gehören beide teamintern zu den vier erfolgreichsten Scorern und waren in beiden Spielzeiten jeweils unter den Top-Sechs Punktesammlern der Oberbayern zu finden.

„Wir wissen, was wir an ihnen haben und freuen uns, dass sie auch in der kommenden Saison zum Kern unseres Teams gehören. Diesen wollen wir möglichst zusammenhalten“, sagt ERC-Sportdirektor Tim Regan. „Wie wichtig Myles als Center der ersten Reihe ist, stellt er mit konstant guten Leistungen unter Beweis. Als wir in dieser Saison zeitweise verletzungsbedingt auf ihn verzichten mussten, fiel sein Fehlen sofort auf. Riley verfügt über hohe Qualität, sucht selbst den Abschluss, hat aber auch das Auge für seine Mitspieler. Er kann seine Reihenkollegen besser machen.“

Seine Fähigkeiten zeigte der Kanadier auch schon zu seiner Zeit bei den Bietigheim Steelers eindrucksvoll, als er in der Saison 2021/22 zum Stürmer und Spieler des Jahres in der DEL gewählt wurde. Über Stationen in der schwedischen und Schweizer Eliteliga führte sein Weg nach Ingolstadt, wo ihm in bisher 115 DEL-Einsätzen 87 Zähler gelangen. In der abgelaufenen Spielzeit steuerte der 31-Jährige 38 Punkte in 55 Spielen bei und war in der Champions Hockey League mit zehn Zählern in zehn Partien unter den Top-Ten der europäischen Eishockey-Königsklasse zu finden.

Powell konnte seit seinem Wechsel aus der zweiten schwedischen Liga insgesamt sogar 95 Punkte in 110 Matches in der deutschen Eliteliga sammeln. Mit 42 Zählern (20 Tore) in 46 Spielen der Saison 2025/26 war er ein wichtiger Faktor für die zweitbeste Offensive der Hauptrunde.