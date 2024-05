Das Programm der Freundschaftsspiele der BiancoblÃ¹

Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt das Programm der Freundschaftsspiele zur Vorbereitung auf die Saison 2024/25 bekannt: · Freitag, 9. August 2024,...

Ambri. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt das Programm der Freundschaftsspiele zur Vorbereitung auf die Saison 2024/25 bekannt:

· Freitag, 9. August 2024, EHC Visp – HCAP um 19.00 Uhr, Lonza Arena in Visp

· Freitag, 16. August 2024, GDT Bellinzona Snakes – HCAP um 19.45 Uhr, Centro Sportivo in Bellinzona

· Freitag, 23. August 2024, HCAP – SC Bern um 19:45 Uhr, in der Biascarena von Biasca

· Freitag, 30. August 2024, HCAP – HIFK Helsinki 18:30, Wil

· Samstag, 31. August 2024, HCAP – HC Verva Litvinov 17:30, Wil

· Dienstag, 3. September 2024, HCAP – HC Davos 19:45, Gottardo Arena

· Freitag, 6. September 2024, HCAP – EV Zug um 19:45, Gottardo Arena

· Samstag, 7. September 2024, HCAP – SC Rapperswil Jona-Lakers um 19.00 Uhr, Centro Sporitvo in Bellinzona

· Dienstag, 10. September 2024, EHC Biel – HCAP um 19.15 Uhr, Tissot Arena in Biel