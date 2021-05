Das Personal-Karussell dreht sich bei den EisbÃ¤ren Regensburg

Regensburg. (PM Eisbären) Zwei Personalmeldungen aus der Donauarena: Andreas Geigenmüller (34) verlässt die Eisbären mit der abgelaufenen Saison. Für seine siebte und achte Spielzeit...

Für seine siebte und achte Spielzeit in Regensburg konnte der 24-jährige Xaver Tippmann weiterverpflichtet werden.

In 43 Spielen erzielte Geigenmüller, der in der dritten Reihe für Regenburg stürmte, sechs Tore, gab elf Vorlagen und erreichte somit 17 Punkte.

Einen Zweijahresvertrag unterzeichnete Xaver Tippmann. Der 24-jährige Füssener, der bereits seit der Saison 2015/16 – anfangs im DNL-Nachwuchs-Kader – das Eisbären-Trikot trägt, absolvierte 217 Drittliga-Spiele, kam auf sechs Tore und 41 Assists, somit also 47 Punkte. „Ich bin sehr, sehr glücklich, hier in Regensburg“, so Tippmann, „und freue mich über die Vertragsverlängerung.“