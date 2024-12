Das neue deutsche GlÃ¼cksspielgesetz und seine Auswirkungen

Anzeige Deutschland hatte jahrelang eine rechtliche Grauzone, wenn es um Online Glücksspiele ging. Anbieter waren zwar viele vorhanden und streng genommen war dies nicht...

Deutschland hatte jahrelang eine rechtliche Grauzone, wenn es um Online Glücksspiele ging. Anbieter waren zwar viele vorhanden und streng genommen war dies nicht wirklich legal, aber andererseits wurde auch nicht wirklich etwas dagegen unternommen. Durch die Einführung des Glücksspielstaatsvertrags hat sich dies geändert. Online Glücksspielanbieter müssen nun strengen Kriterien genügen, wenn sie ihre Spiele in Deutschland anbieten wollen. Dadurch gab es erhebliche Auswirkungen auf den Markt, was unterschiedliche Ergebnisse zur Folge hatte. Hier gehen wir genauer darauf ein, welche Auswirkungen das neue Glücksspielgesetz in Deutschland hat.

Online Glücksspiele vor der Gesetzeseinführung

Bevor der Glücksspielstaatsvertrag beschlossen wurde, gab es sehr viele Anbieter für Glücksspiele, die eine deutsche Webseite betrieben haben, obwohl keine deutsche Lizenz vorlag. Das lag daran, dass es nur eine EU-Lizenz benötigt hat, um in der ganzen Europäischen Union Online Glücksspiele anbieten zu können. So haben viele Onlinecasinos eine Lizenz aus Curacao, Malta oder Gibraltar und nutzen diese, um in ganz Europa zu operieren. Zwar handelt es sich dabei um durchaus legitime Lizenzen, die den europäischen Standards genügen, doch es lässt sich nicht leugnen, dass diese Lizenzen einfacher zu bekommen sind, als beispielsweise eine aus Deutschland oder Großbritannien. Anbieter, die entsprechende Lizenzen vorlegen konnten, hatten schon längere Zeit einen guten Ruf und galten als seriös, wobei man sich bei vielen anderen Anbietern in mehrfacher Hinsicht auf ein Glücksspiel einließ.

Modernes Online Glücksspiel in Deutschland

Heutzutage müssen sich Online Casinos an sehr viel strengere Regeln halten, wenn sie Online Glücksspiele legal in Deutschland anbieten wollen. Das bedeutet in erster Linie, dass sie sich an die Statuten des Glücksspielstaatsvertrags halten. Moderne Online Casinos, wie https://nv.casino/de, sind deutlich benutzerfreundlicher und sicherer für die Kunden geworden. Es wird ein großer Fokus auf Spielerschutz und Transparenz gelegt, außerdem gibt es weiterführende Hinweise und Links, so dass man sich weiter über das Thema informieren kann.

Wenn man sich für einen modernen Glücksspielanbieter entscheidet, der über eine deutsche Zulassung verfügt, kann man sich sehr sicher sein, dass es sich um eine seriöse Adresse handelt. Allerdings muss man auch bemerken, dass die zusätzliche Sicherheit auch mit einem gewissen Aufwand auf Seite der Kunden und einem Risiko anderer Art verbunden ist. Man muss nämlich viele persönliche Angaben machen und seine Identität bestätigen, indem man auch einen Lichtbildausweis hochlädt. Dabei besteht natürlich das Risiko, dass diese Daten in falsche Hände geraten, wenn beispielsweise die Server des Casinos gehackt werden würden. Trotzdem sind legale Anbieter in jeder anderen Hinsicht illegalen vorzuziehen und man sollte vor der Erstellung eines Kontos darauf achten, um welche Art von Online Casino es sich handelt.

Der Inhalt des Glücksspielstaatsvertrags

Der Glücksspielstaatsvertrag ist ein relativ neues Gesetz, das Glücksspiele in Deutschland und dem Internet in Deutschland regelt. Es gibt viele wichtige Aspekte, von denen wir hier einige aufgelistet haben, um einen generellen Überblick zu verschaffen, welchen Inhalt das Gesetz hat:

• Maximaler Einsatz pro Spin: Wenn man legal Glücksspiele in Deutschland anbieten will, muss man den Einsatz pro Spin bei einem Slot begrenzen. Diese Begrenzung liegt bei 1 € pro Dreh. Es handelt sich hierbei um eine der einfachsten Methoden, um herauszufinden, ob sich ein Anbieter an die geltenden Gesetze hält, auch wenn es letztendlich nur ein Indiz und kein Beweis ist;

• Maximale Einzahlung pro Monat: Auch die maximale Einzahlungssumme pro Monat muss begrenzt werden, wenn man in Deutschland Online Glücksspiele anbietet. Der maximale Betrag, den man pro Monat bei einer Glücksspielplattform einzahlen darf, beträgt 1.500 €. Damit soll den negativen Auswirkungen von Glücksspielsucht entgegengewirkt werden, indem verhindert wird, dass Menschen allzu große Summen in kurzer Zeit verlieren können;

• Maximal ein Konto: Als Spieler muss man sich an das Gesetz halten, dass man nur bei einer Plattform ein Konto besitzen darf, bei der Glücksspiele angeboten werden. So wird verhindert, dass man die zum Spielerschutz eingerichteten Regeln umgeht, indem man auf einen anderen Anbieter ausweicht;

• Kein Autospin: Spielautomaten dürfen in Deutschland nicht mit einem Autospin-Feature betrieben werden. Dabei handelt es sich um eine Option, bei der man Rahmenbedingungen einstellen und anschließend eine festgelegte Anzahl an Drehs automatisch abwickeln kann. Dabei ist es deutlich einfacher, den Überblick zu verlieren. Nach jedem manuellen Dreh muss sogar eine kurze Pause eingelegt werden, die wenige Sekunden beträgt;

• Informationen zur Glücksspielsuchtprävention: Alle Glücksspielbetreiber müssen auf ihrer Website Informationen über Glücksspielsucht und deren Auswirkungen bereitstellen und außerdem auf Hilfeseiten verlinken, bei denen man sich zusätzliche Informationen oder Beratung suchen kann. So wird ebenfalls Glücksspielsucht entgegengewirkt, da das Wissen allgemein verfügbar und jederzeit präsent ist.

Der Glücksspielstaatsvertrag hat noch viele weitere Aspekte, doch hierbei handelt es sich um einige der Kernaussagen. Wie man sehen kann, wird gezielt beschränkt, wie viel man bei Glücksspielen einsetzen kann und wie schnell man spielen darf. Dies geht natürlich vielen Spielern gegen den Strich, vor allem den sogenannten High Rollern. Diese konzentrieren sich auf Spiele mit sehr hohen Einsätzen, was nach den Regelungen des Glücksspielstaatsvertrags nun nicht mehr möglich ist. Trotzdem muss man sich auch als Spieler an diese Regeln halten, wenn man sich nicht strafbar machen und ein sicheres Glücksspielerlebnis genießen will.

Prognosen über die zukünftigen Auswirkungen des Glücksspielgesetzes

Der Glücksspielstaatsvertrag ist erst vor wenigen Jahren in Kraft getreten, doch die Auswirkungen sind bereits enorm. Viele Anbieter haben ihre deutschen Plattformen angepasst, um den Auflagen zu genügen, so dass man nun als Spieler die Möglichkeit hat, vollkommen legal Glücksspiele zu spielen, auch wenn es natürlich die eine oder andere Einschränkung gibt. Wir gehen davon aus, dass die Anzahl legaler Anbieter in der nahen Zukunft erheblich steigen wird. Allerdings muss man auch davon ausgehen, dass illegale Anbieter weiter genutzt werden, sei es aus Bequemlichkeit oder weil man auf manche Optionen einfach nicht verzichten möchte. Es wird sich zeigen, ob daraus Konsequenzen für die Betreiber oder gar Nutzer folgen und wie sich daraufhin das gesamte Klima der Branche verändert. Es bleibt aber spannend zu beobachten, welche Neuerungen im Bereich der Glücksspiele Deutschland in den nächsten Jahren erwarten könnten.