Das nächste Mosaiksteinchen im Krefelder Kader hat verlängert

Krefeld. (PM Pinguine) Torhüter Felix Bick bleibt auch in den beiden kommenden Spielzeiten Teil der Krefeld Pinguine.

Der 32-jährige Schlussmann wird dem KEV auch im Falle eines Aufstiegs in die DEL erhalten bleiben. In der laufenden und in der letzten Saison kommt Bick bei den Pinguinen auf 85 Einsätze und konnte dabei 51 Siege, eine Fangquote von 92,64 Prozent und einen Gegentorschnitt von 2,34 verbuchen.

Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter: „Wir sind sehr glücklich über die Vertragsverlängerung – nicht nur wegen des Goalies Felix Bick, sondern auch wegen des Menschen. Sein Typ und Charakter passen perfekt in die Kabine. Wir wissen, dass er ein starker Rückhalt für uns ist, und freuen uns, dass er dies auch in den nächsten zwei Jahren hier in Krefeld beweisen wird.“

Thomas Popiesch, Cheftrainer: „Für die Vertragsverlängerung mit Felix Bick sprechen mehrere Faktoren. Ich habe zuletzt betont, wie wichtig es ist, die richtigen Charaktere in der Kabine zu haben. Felix ist auf und neben dem Eis ein positiver Typ, der mit seiner Ruhe und Konstanz einer der Führungsspieler im Team ist und zu einer positiven Atmosphäre beiträgt. Auch die Zusammenarbeit mit Torwarttrainer Anton Lukin ist gut und wir merken, wie viel Energie Felix in unser Spiel bringt. Wir freuen uns demnach, auf der Torhüter-Position Gewissheit zu haben und mit ihm weiterarbeiten zu können.“

Felix Bick: „Ich bin froh und stolz darauf, dass ich Teil der Pinguine-Familie bleiben darf. Es liegt harte Arbeit hinter uns, aber auch noch eine Menge vor uns. Es ist ein Prozess, in dem wir uns befinden – jeder individuell, aber auch als Team. Ich fühle mich gut und gesund. Meine Statistiken sind zweitrangig. Die wichtigste Zahl sind die Siege, die wir holen, und der Tabellenplatz. Dass der Vertrag für DEL und DEL2 gilt, spornt mich zusätzlich an. Schon als ich meine ersten Gespräche mit Peter Draisaitl vor zwei Jahren hatte, war es ein Thema und das Ziel, Krefeld wieder in die DEL zu bringen. Ich bin nach Krefeld gekommen, um auf und neben dem Eis alles dafür zu tun, dass wir diesen Schritt machen. Wenn wir dieses Ziel erreichen, bin ich sehr glücklich!“

Bick begann seine Nachwuchslaufbahn beim Schwenninger ERC, ehe er über Freiburg und Augsburg nach NRW kam. Bei der Düsseldorfer EG etablierte sich Bick zuerst in der DNL und anschließend als solider Förderlizenz-Torhüter in der Oberliga beim EV Duisburg. Für die DEG und die Krefeld Pinguine sammelte Bick zwischen 2012 und 2017 28 DEL-Einsätze. Abgesehen von einem kurzen Intermezzo beim Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt war Bick zwischen 2017 und 2023 für den EC Bad Nauheim in der DEL2 im Einsatz.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV