Das nÃ¤chste IIHF-Continental-Cup-Abenteuer steigt an diesem Wochenende in der Slowakei

Klobenstein. (PM Buam) Für die Rittner Buam SkyAlps geht es in dieser Woche in die Slowakei.

In Zilina bestreiten die Blau-Roten die dritte Runde des IIHF Continental Cups und kämpfen dort um den Einzug in die Finalrunde. Die Gegner sind allesamt Top-Mannschaften: Am Freitag treffen Simon Kostner & Co. auf die Cardiff Devils (Großbritannien), am Samstag auf Arlan Kokshetau (Kasachstan) und am Sonntag schließen sie das Wochenende gegen den slowakischen Gastgeber Vlci Zilina ab.

Für die Rittner Buam SkyAlps ist es jetzt schon das vorgezogene Saisonhighlight, nachdem sie sich mit dem Gruppensieg in der zweiten Runde des Continental Cups auf dem Ritten für die Halbfinal-Runde qualifiziert haben. „Mit der Länderspielpause hatten unsere Spieler eine Woche zum Verschnaufen und Batterien aufladen, jetzt sind alle heiß auf die Spiele in der Slowakei“, bestätigt Trainer Jamie Russell. „Wir gehen zwar als Underdog ins Rennen, ich glaube aber, dass alle Mannschaften die Chance haben, weiterzukommen. Es treffen Eishockey-Spielweisen aus unterschiedlichen Ländern aufeinander, ausschlaggebend werden meiner Meinung nach besonders die Torhüter und die Special Teams sein“, analysiert der Kanadier. In die Finalrunde schaffen es die besten zwei Mannschaften der Round Robin.

Der erste Gegner, die Cardiff Devils, führen derzeit die Tabelle in der britischen Erstliga Elite League an. „Sie haben, genauso wie die beiden anderen Teams, zahlreiche Import-Spieler auf hohem Niveau“, berichtet Russell. Der amtierende kasachische Meister Arlan Kokshetau steht in der Pro Hokey Ligasy derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, Vlci Zilina ist im Vorjahr von der slowakischen Zweitliga in die Tipos Extraliga aufgestiegen und belegt aktuell den achten Tabellenplatz. Alle drei Ligen sind auf dem Papier die stärkeren als die Alps Hockey League, was aber nichts bedeuten mag: „Wir werden mit Sicherheit unsere Chance haben und werden alles dafür geben, eine Runde weiterzukommen. Wir müssen in erster Linie auf unser Eishockey schauen, unsere Leistung abrufen. Dann können wir auch alle überraschen“, ist Russel überzeugt. Von seinem Kader ist nur der Einsatz des angeschlagenen Manuel Öhler fraglich, der Rest ist „spielbereit und hochmotoviert“, wie Russel abschließend bekräftigt.

Alle Spiele der Rittner Buam SkyAlps können via Livestream auf der Turnier-Webseite der IIHF verfolgt werden. Über folgendem Link (https://www.iihf.com/en/events/2025/cce) gelangt man auf die einzelnen Spiele und von dort entweder zum Liveticker oder zum Livestream.

Programm für die Rittner Buam SkyAlps in Zilina:

Rittner Buam SkyAlps – Cardiff Devils (Freitag, 14 Uhr)

Rittner Buam SkyAlps – Arlan Kokshetau (Samstag, 13 Uhr)

Rittner Buam SkyAlps – Vlci Zilina (Sonntag, 18 Uhr)

