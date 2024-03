Das nÃ¤chste DEL-Wintergame findet in Frankfurt statt

Frankfurt. (EM/PM DEL) Die Wahl ist gefallen! Das nächste DEL-Wintergame findet am 4. Januar 2025 in Frankfurt statt. Austragungsort wird der Deutsche Bank Park...

Austragungsort wird der Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main sein. Die gastgebenden Löwen Frankfurt empfangen dann die Adler Mannheim.

Es ist eine Premiere in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL): Das DEL WINTER GAME wird in der kommenden Saison erstmals in Frankfurt stattfinden. Am 4. Januar 2025 treffen die Löwen Frankfurt im Deutsche Bank Park, in dem sonst die Bundesliga-Fußballer von Eintracht Frankfurt spielen, unter freiem Himmel auf die Adler Mannheim. Das verkündete Gernot Tripcke, der Geschäftsführer der PENNY DEL, heute im Rahmen einer Pressekonferenz. Neben den Frankfurtern hatte sich auch Düsseldorf mit der Partie der DEG gegen die Kölner Haie um die Austragung des insgesamt sechsten DEL WINTER GAMES beworben.

„Das DEL WINTER GAME ist für das deutsche Eishockey immer etwas Besonders. Es ist ein Festtag!“, sagte Tripcke. „Eishockey und Frankfurt – das hat Tradition und Zukunft gleichermaßen. Es ist beeindruckend, wie die Löwen es nach ihrem Aufstieg geschafft haben, sich zu etablieren. In dieser Stadt gewinnt Eishockey immer mehr an Popularität.“ Zudem bedankte sich der Geschäftsführer ausdrücklich bei den Düsseldorfern, die ebenfalls eine hervorragende Bewerbung abgegeben hätten. „Zwei so starke Kandidaten für ein Arenaspiel zu haben, das verdeutlicht die tolle Entwicklung, die das deutsche Eishockey und die gesamte Liga aktuell nehmen“, erklärte Tripcke. „Sich darunter entscheiden zu müssen, war ein Luxusproblem.“

Ausgerichtet wird das DEL WINTER GAME, bei dem am 4. Januar rund 50.000 Zuschauer live im Stadion dabei sein können, von der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Zuschlag für die Ausrichtung des DEL WINTER GAME bei uns im Deutsche Bank Park erhalten haben. Das wird ein hervorragender Start in das Jahr 2025, mit dem wir an die lange Tradition des Eissports im Sportpark anknüpfen wollen“, sagte deren Geschäftsführer Patrik Meyer. „Viele ältere Frankfurterinnen und Frankfurter verbinden mit dem Sportpark rund um das Stadion noch immer eine lange Eishockey- und Eislauf-Tradition, denn auf dem Gelände innerhalb der ehemaligen Radrennbahn befand sich Jahrzehnte lang eine Kunsteisfläche.“ Auch ein Eishockey-Spiel der Löwen Frankfurt im Stadion sei den Hessen nicht fremd: 2016 fand dort bereits einmal das emotionale DEL2-Derby der Löwen gegen die Kassel Huskies statt. „Jetzt freuen wir uns auf ein nicht minder emotionales Derby, dieses Mal in der höchsten deutschen Eishockey Spielklasse, gegen die Adler Mannheim“, erklärte Meyer.

Auch die Löwen blicken schon jetzt voller Vorfreude auf das DEL WINTER GAME. „Wir freuen uns sehr, dass wir als Hometeam den Zuschlag bekommen haben“, sagte Stefan Krämer, der geschäftsführende Gesellschafter der Löwen Frankfurt. „Wir sind uns sicher, dass es eine spektakuläre Veranstaltung werden wird. Unser Derby gegen Mannheim ist von je her das absolute Saisonhighlight für die Fans beider Mannschaften und wird unter freiem Himmel sicher für Schlagzeilen sorgen.“

Den Stellenwert des DEL WINTER GAMES für die Stadt Frankfurt hob in der Pressekonferenz Oberbürgermeister Mike Josef hervor. „Sportgroßveranstaltungen spielen eine wichtige Rolle für uns als Sportstadt Frankfurt. Daher freuen wir uns sehr darüber, mit dem DEL WINTER GAME erstmalig das Highlight-Spiel im deutschen Eishockeysport in unserer Stadt ausrichten zu dürfen“, sagte Josef. „Die Vergabe ist zugleich auch eine Bestätigung für die fantastische Arbeit der Löwen Frankfurt und den Eishockey-Standort Frankfurt.“

Das DEL WINTER GAME 2025 – powered by MagentaSport – wird durch den Medienpartner der PENNY DEL live aus Frankfurt im Fernsehen übertragen. Dabei beginnt MagentaSport bereits eine Stunde vor dem Eröffnungsbully mit der Vorberichterstattung und wird die Partie bis etwa eine Stunde nach Spielschluss aus dem Deutsche Bank Park analysieren.

Das waren die bisherigen fünf DEL WINTER GAMES:

2013: Nürnberg Ice Tigers – Eisbären Berlin 4:3 (50.000 Zuschauer in Nürnberg)

2015: Düsseldorfer EG – Kölner Haie 3:2 (51.125 Zuschauer in Düsseldorf)

2017: Schwenninger Wild Wings – Adler Mannheim 3:7 (25.022 Zuschauer in Sinsheim)

2019: Kölner Haie – Düsseldorfer EG 2:3 n.V. (47.011 Zuschauer in Köln)

2022: Kölner Haie – Adler Mannheim 4:2 (40.163 Zuschauer in Köln)