Das nÃ¤chste AuswÃ¤rtsspiel der Crocodiles fÃ¤llt aus

Hamburg. (PM Crocodiles) Nachdem das Spiel der Crocodiles bei den Krefeldern am vergangenen Freitag abgesagt wurde, fällt nun auch das zweite Auswärtsspiel der Saison...

Hamburg. (PM Crocodiles) Nachdem das Spiel der Crocodiles bei den Krefeldern am vergangenen Freitag abgesagt wurde, fällt nun auch das zweite Auswärtsspiel der Saison ins Wasser.

Während die kurzfristige Verlegung des Spiels vor einer knappen Woche an zwei Corona-Fällen beim KEV 81 lag, kommt der morgigen Partie das rheinland-pfälzische Ministerium für Inneres und Sport in die Quere. Das Land Rheinland-Pfalz ist als einziges Bundesland der Auffassung, dass es sich bei den Eishockey-Oberligen nicht um Profiligen handelt und der Trainings- und Spielbetrieb der EG Diez Limburg daher von der zuständigen Behörde vor Ort zu unterbinden sei. Der Verein steht nun in engem Austausch mit dem Deutschen Eishockey-Bund und prüft die Möglichkeiten, um weiterhin am Spielbetrieb teilnehmen zu dürfen.

„In außergewöhnlichen Zeiten sind die Rockets jetzt auch noch weiteren Problemen ausgesetzt. Das tut mir natürlich sehr leid und ich hoffe, dass sie schnell wieder trainieren und spielen können. Für uns ist das jetzt schon das zweite Spiel, das wir nachholen müssen. Irgendwann wird es nach hinten raus eben auch eng“, sagt Geschäftsführer Sven Gösch.

Das Spiel gegen die Herforder Ice Dragons am Sonntag findet wie geplant statt.