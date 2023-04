“Das letzte Spiel ist immer das schwerste!” – München und Ingolstadt können am Montag ins Finale einziehen

Bonn. (PM MagentaSport) Matchpuck für Ingolstadt! Die Schanzer feiern den 1. Heimsieg der Serie, besiegen Mannheim mit 4:1 und führen jetzt mit 3:2 in...

Bonn. (PM MagentaSport) Matchpuck für Ingolstadt! Die Schanzer feiern den 1. Heimsieg der Serie, besiegen Mannheim mit 4:1 und führen jetzt mit 3:2 in der Halbfinal-Serie.

Am Montag geht es nach Mannheim zu Spiel 6. Ingolstadt-Coach Mark French warnte vor zu viel Euphorie: „Das letzte Spiel ist immer das schwerste und wir hoffen, dass wir es am Montag zu Ende bringen können.“

Auch München sichert sich den Matchpuck. Gegen Wolfsburg setzt sich das Team von Don Jackson dank eines Treffers von Patrick Hager mit 3:2 in der Overtime durch. „Ich bin zu 100 Prozent zufrieden mit meinem Team“, so der etwas gezeichnete Coach: „Jetzt haben wir es in unserer Hand.“ Siegtorschütze Hager strahlte natürlich auch: „Ich glaube, emotional gibt es nichts Schöneres.“ Die Wolfsburger um Trainer Mike Stewart waren zwar bedient, haben allerdings noch alle Möglichkeiten auf den Finaleinzug: „Wir wissen, dass wir mithalten können. Wir freuen uns auf die nächste Herausforderung zuhause in Wolfsburg.“

ERC Ingolstadt – Adler Mannheim 4:1 (Serienstand 3:2)

Der Heimfluch ist gebrochen. Der ERC Ingolstadt feiert den 1. Heimsieg in der Halbfinal-Serie mit den Adler Mannheim. Ty Ronning brachte dabei die Schanzer nach 8 Sekunden mit 1:0 in Führung und setzte damit früh den Grundstein für den Erfolg.

Ingolstadts Trainer Mark French: „Beide Teams sind sehr gute Auswärtsteams. Es wirkt so, als ob der Heimvorteil immer wichtiger wird, je länger eine Serie dann dauert. Es ist sehr wichtig, dass wir heute den Sieg geholt haben, weil wir wissen, dass es in Mannheim extrem schwer werden wird… Das letzte Spiel ist immer das schwerste und wir hoffen, dass wir es am Montag zu Ende bringen können.“

MagentaSport-Experte Sven Felski über den Druck, den Mannheim jetzt hat: „Natürlich hat Mannheim den Druck zuhause und jeder erwartet, dass sie wieder zurückkommen. Aber Mark French hat auch gesagt: der letzte Sieg ist auch der schwierigste. Also: warum kann Mannheim nicht auch ein Spiel zu Hause gewinnen? Dann steht es 3:3 und wir haben eine andere Situation.“

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 3:2 OT (Serienstand 3:2)

Matchpuck auch für den EHC Red Bull München. Nachdem die Bayern eine 2:0-Führung verspielten, fing Patrick Hager in der Overtime einen Befreiungsversuch von Wolfsburg ab und ließ Dustin Strahlmeier im Tor keine Chancen.

München-Trainer Don Jackson: „Ich bin zu 100% zufrieden mit meinem Team. Das Ergebnis sagt alles. Die Jungs waren sehr physisch und wir mussten ein sehr hartes System spielen. Jetzt haben wir es in unserer Hand.“

Siegtorschütze Patrick Hager: „Das war ein hartes Stück Arbeit. Wir hatten einen sehr guten Start ins Spiel gehabt und dann hätten wir eigentlich vorneweg ein bisschen solider spielen müssen. Die ganze Serie ist hart umkämpft… Dann ist es halt Overtime-Hockey in den Playoffs. Ich glaube, emotional gibt es nichts Schöneres, wenn man am Ende das Tor macht.“

Wolfsburgs Trainer Mike Stewart: „Unser Start war nicht optimal, aber danach sind wir besser ins Spiel gekommen und waren am Drücker. Wir haben sehr strukturiertes Eishockey gespielt. In der Overtime gab es dann diesen „Bad Bounce“ und dann haben wir verloren. Trotzdem wissen wir, dass wir mithalten können. Wir freuen uns auf die nächste Herausforderung zuhause in Wolfsburg.“

MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner zum Siegtreffer von Patrick Hager: „Das ist natürlich bitter aus Wolfsburger Sicht. Das sind die Kleinigkeiten. Die Scheibe geht hoch durch die Zone raus und den nimmt Hager überragend aus der Luft. Aber die Scheibe muss vorher besser gelöst werden. Die muss über die Bande raus, nie und nimmer durch die Mitte. Individuell war es dann eine herausragende Leistung von Patrick Hager.“

