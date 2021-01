Das kommende Wochenende des EHC Freiburg in der DEL2

Freiburg. (PM EHCF) Für die Wölfe steht das nächste Pflichtspielwochenende auf dem Programm. Mit dem Auswärtsspiel am Freitag und dem Heimspiel am Sonntag ist...

Freiburg. (PM EHCF) Für die Wölfe steht das nächste Pflichtspielwochenende auf dem Programm.

Mit dem Auswärtsspiel am Freitag und dem Heimspiel am Sonntag ist die Hälfte der DEL2-Hauptrunde 2020/21 bereits gespielt.

Freitag:

Am kommenden Freitag um 19:30 Uhr sind die Wölfe in Hessen zu Gast. In der Eissporthalle am Auestadion wartet mit den Kassel Huskies niemand Geringeres als der aktuelle Ligaprimus. Die Huskies stehen mit eindrucksvollen 52 Punkten nach 23 Spielen an der Tabellenspitze der DEL2. Gegen Bietigheim verlor das Team von Tim Kehler am 15. Januar das erste Mal nach zuvor zehn siegreichen Spielen in Folge. Auch zum Duell mit unseren Wölfen kam es in der laufenden Saison bereits zweimal. Beide Male gingen die Huskies als Sieger vom Eis, jeweils nach einem engen und spannenden Spielverlauf (0:1 und 0:3). Nach zuletzt drei Niederlagen und damit einer Mini-Niederlagenserie ist das Team von Peter Russel und Jack Hartigan mächtig hungrig nach Erfolg.

Sonntag:

Das Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr gegen die Heilbronner Falken in der Freiburger Echte Helden Arena markiert offiziell die „Halbzeit“ der aktuellen Hauptrunde für den EHC Freiburg in der DEL2. Nach dem freitäglichen Kräftemessen mit dem Tabellenführer aus Kassel kommt am Sonntag mit den Falken das Tabellenschlusslicht in den Breisgau. Die bisherigen Aufeinandertreffen zwischen Freiburg und Heilbronn verliefen gleichermaßen torreich wie siegreich für die Wölfe (5:2 und 7:4). Die Equipe von Heilbronns Cheftrainer Michel Zeiter hat aber gerade in jüngster Vergangenheit mit einigen Ergebnissen aufhorchen lassen. Auf ein 7:0-Erfolg gegen Ravensburg folgte eine hauchdünne 4:3-Niederlage in Kassel. Das Team rund um EHC-Kapitän Simon Danner ist also gewarnt und voller Vorfreunde auf das kleine „Derby“.

Kadersituation

Bei den Wölfen fehlen an diesem Wochenende neben dem langzeitverletzten Christoph Kiefersauer auch Jake Ustorf sowie Marc Wittfoth mit einer Unterkörperverletzung und Nick Pageau mit einer Oberkörperverletzung.

Beide Begegnungen lassen sich wie gewohnt im populären Livestream auf www.sprade.tv verfolgen.