Das Kader des EHC Winterthur nimmt weiter Form an

Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur ergänzt sein Kader für die kommende Saison mit zwei talentierten Stürmern aus der Innerschweiz. Mit einer Offensivkraft aus...

Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur ergänzt sein Kader für die kommende Saison mit zwei talentierten Stürmern aus der Innerschweiz.

Mit einer Offensivkraft aus der vergangenen Saison konnte eine Verlängerung erzielt werden.

Aus der Nachwuchsorganisation des EV Zug wechseln die beiden Stürmer Louis Betschmann (l.) und Yanick Antenen (u.r.) zum EHC Winterthur. Beide Spieler standen in der vergangenen Saison bei der U20 Elit-Mannschaft der Zuger im Einsatz

Der bald 21-jährige Betschmann aus Birchwil bei Nürensdorf avancierte mit knapp 70 Skorerpunkten zum Topskorer der Regular Season auf der höchsten Nachwuchsstufe. Von seinem Stammklub Kloten (mit kurzem Einsatz bei der U15 des EHC Winterthur) wechselte er vor sechs Jahren zu den Zugern, wo er auch im Team der EVZ Academy in der Swiss League zum Einsatz kam. Der Stürmer freut sich auf seine neue Herausforderung: „Ich werde alles geben, um dem Team mit meinen Fähigkeiten zu helfen.“

Yanick Antenen, in der Saison 21/22 Captain der U20 Elit des EVZ, konnte in der vergangenen Spielzeit 52 Skorerpunkte auf seinem Konto beim EVZ-Nachwuchs verbuchen. Bei der EVZ Academy kam er zu zwei Einsätzen in der Swiss League. Den Fokus richtet Antenen bereits auf die anstehenden Aufgaben: „Ich will mich zu einem wichtigen Teil der Mannschaft entwickeln. Unser Ziel müssen die Playoffs sein.“

Mit Jannik Fröwis (o.r.) hat der EHC Winterthur den Vertrag um eine weitere Saison verlängert. Der Österreicher mit Schweizer Lizenz startete vergangenes Jahr gut in die neue Swiss League-Saison. Nach 14 Spielen viel Fröwis leider für den Rest der Saison verletzungsbedingt aus.

14406 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München