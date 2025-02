„Das ist nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben“ – MÃ¤nner-Nationalmannschaft unterliegt gegen die Slowakei

Banska Bystrica. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft hat den ersten von zwei Vergleichen gegen die Slowakei verloren.

Vor 2.798 Zuschauern in der Tipsport Arena in Banska Bystrica endete die Partie mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Elf Spieler des Kaders kamen heute zum ersten Mal bei einem A-Länderspiel zum Einsatz. Bereits morgen um 18:00 Uhr geht es erneut gegen die Slowaken. Das Spiel findet erneut in Banska Bystrica statt (live und kostenlos bei MagentaSport).

Die Slowakei legte mit einem schnellen Tor von Sebastian Čederle nach nur 55 Sekunden vor und ging mit 1:0 in Führung. Das deutsche Team kam danach besser ins Spiel, doch die Gastgeber blieben weiterhin gefährlich und nutzten ihre Chancen. Čederle erzielte im zweiten Drittel einen Hattrick und erhöhte auf 3:0. Trotz einiger guter Gelegenheiten für Deutschland, darunter ein Pfostenschuss von Boaz Bassen, gelang es nicht, den Rückstand zu verkürzen. Im letzten Drittel traf Daniel Tkac zum 4:0-Endstand.

Spiel-Übersicht Slowakei – Deutschland

• Torschützen: –

• Schussverhältnis: Slowakei – Deutschland 50:14

• Strafminuten: Slowakei – Deutschland 6:2

• Starting Goalie: Arno Tiefensee

• Kapitän: Alexander Blank (C), Boaz Bassen (A), Daniel Wirt (A).

• Bester Spieler des Spiels Team GER:

• Erstes A-Länderspiel: Jakub Borzecki, Julian Chrobot, Noah Dunham, Philip Feist, Maximilian Heim, Roman Kechter, Nino Kinder, Jimmy Martinovic, Yannick Proske, Maxim Rausch, Jakob Weber.

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Das ist nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben. Die Mannschaft hat sicherlich einen guten Einsatz gebracht. Auf diesem Niveau sind es aber die Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Wir haben phasenweise die Scheibe nicht sauber aus der eigenen Zone bekommen und etwas zu kompliziert agiert. Wir werden das Spiel jetzt nochmal im Detail analysieren und für morgen einige Anpassungen vornehmen.“

Kapitän Alexander Blank: „Dafür, dass wir erst ein Training zusammen hatten, war schon einiges ganz in Ordnung. Zumal uns Arno mit vielen Saves im Spiel gehalten hat. Es gibt dennoch noch viel, an dem wir arbeiten und uns für morgen im Videostudium anschauen müssen. Wir wussten, dass die Slowaken eine große, starke Mannschaft am Start haben, die ein schnelles Eishockey spielen. Darauf müssen wir uns morgen besser vorbereiten und einiges in unserem Spiel verbessern. Wir müssen vor allem die Scheibe schneller bewegen und einfacher spielen. Dazu gehört auch, mehr Scheiben auf das Tor zu bringen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV