„Das ist einfach eine wahre Eishockeystadt“ – Brandon Manning verlÃ¤ngert bei den Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Der Verteidiger wird weiterhin für den niederbayerischen PENNY DEL-Club auflaufen.

Damit geht der Kanadier in seine zweite Spielzeit für die Straubing Tigers. In der vergangenen Saison konnte er in 38 Hauptrunden- und vier Playoff-Partien insgesamt 23 Scorerpunkte auf seinem Konto verzeichnen.

„Mir und meiner Familie gefällt es sehr gut in Straubing, das ist einfach eine wahre Eishockeystadt. Das Team ist klasse und wir haben schon in der letzten Saison gezeigt, dass wir es mit den Top-Mannschaften der Liga aufnehmen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs zu spielen und ich freue mich, bald wieder loszulegen“, sagt Brandon Manning selbst zu seiner Vertragsverlängerung.

Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers: „Mit Brandon haben wir einen Top-Leader in unseren Reihen. Durch seine NHL-Erfahrung und seine Spielweise hilft er uns in der Defensive enorm weiter, bringt sich aber auch offensiv gut ein. Er hat sich nach seiner längeren verletzungsbedingten Pause wieder super integriert und wir freuen uns, dass er unseren Kader auch in der kommenden Saison verstärken wird.“